Πράσινο φως από τον Τραμπ για χτυπήματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Βενεζουέλα, παρόλο που διαψεύδει τον… εαυτό του

Στόχοι στη Βενεζουέλα, ανάμεσά τους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επιλέχθηκαν από τις ΗΠΑ για χτυπήματα στο πλαίσιο της εκστρατείας της Ουάσιγκτον κατά της διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με τη Wall Street Journal και τη Miami Herald.

Η Herald αναφέρει ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να επιτεθεί και ότι αυτά τα πλήγματα μπορεί να έρθουν ανά πάσα στιγμή. Από την άλλη, πληροφορίες της WSJ αναφέρουν ότι ο Τραμπ δεν έχει πάρει ακόμα την τελική απόφαση. Όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Αμερικανό πρόεδρο αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα ότι εξετάζει να εξαπολύσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα, εκείνος απάντησε: «Όχι». Ο Τραμπ απάντησε μεν απάντησε αρνητικά, χωρίς, όμως, να κάνει σαφές, όμως, αν σκέφτεται μελλοντικά πλήγματα εντός της χώρας, ή απλώς εννοούσε ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται η WSJ, οι πιθανοί στόχοι περιλαμβάνουν αεροδρόμια και λιμάνια που ελέγχει ο στρατός, τα οποία θεωρούνται σημεία διακίνησης ναρκωτικών. Οι επιθέσεις θα επικεντρωθούν σε στόχους που συνδέουν τα καρτέλ ναρκωτικών με το καθεστώς Μαδούρο. Εάν ο Τραμπ αποφασίσει να προχωρήσει με αυτές τις αεροπορικές επιδρομές, οι στόχοι θα στείλουν ένα σαφές μήνυμα στον Μαδούρο ότι είναι η ώρα να παραιτηθεί, ανέφεραν οι πηγές της εφημερίδας.

Οι αεροπορικές επιθέσεις, που είναι ζήτημα ημερών ή ακόμα και ωρών, θα έχουν επίσης στόχο να «αποκεφαλίσουν» την ιεραρχία των καρτέλ, σύμφωνα με τη Miami Herald. Οι ίδιες πηγές αρνήθηκαν να απαντήσουν εάν ο Μαδούρο αποτελεί στόχο, αλλά μία από αυτές σχολίασε πως τελειώνει ο χρόνος του προέδρου της Βενεζουέλας.

«Ο Μαδούρο πρόκειται να βρεθεί παγιδευμένος και σύντομα μπορεί να ανακαλύψει ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη χώρα, ακόμα και αν αποφασίσει να το κάνει», ανέφερε η πηγή. «Το χειρότερο για εκείνον είναι πως τώρα περισσότεροι από ένας στρατηγοί είναι πρόθυμοι να τον συλλάβουν και να τον παραδώσουν, έχοντας πλήρη επίγνωση πως είναι άλλο να μιλάς για θάνατο και άλλο να τον βλέπεις να έρχεται», συμπλήρωσε.

Πολεμικά και μαχητικά των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική τους τελευταίους μήνες, αναπτύσσοντας μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες. Η παρουσία αυτή αναμένεται να επεκταθεί περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες με την άφιξη της ομάδας μάχης του αεροπλανοφόρου Gerald Ford.

Την ίδια ώρα ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα.

Η αποστολή του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford και της ομάδας κρούσης του, που διαθέτει περίπου 90 μαχητικά αεροσκάφη, αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της «τελικής φάσης» για την εξουδετέρωση της ηγεσίας των καρτέλ και την επίθεση σε σταθερούς και κινητούς στόχους εντός της χώρας, ανέφεραν απόστρατοι αξιωματικοί της Βενεζουέλας, που μίλησαν στη Miami Herald.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ακολουθούν τα χερσαία πλήγματα, έπειτα από σειρά επιθέσεων σε σκάφη στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό, που σύμφωνα με τις ΗΠΑ μετέφεραν ναρκωτικά.

Οι χερσαίες επιθέσεις θα αποτελούσαν κλιμάκωση της πιο επιθετικής εκστρατείας του Τραμπ για να σταματήσει η ροή ναρκωτικών και κατά του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον θεωρεί παράνομο πρόεδρο.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι το καθεστώς Μαδούρο διευκολύνει τη διακίνηση ναρκωτικών. «Επιτρέπουν τη μεταφορά της κοκαΐνης από την Κολομβία και άλλα μέρη, όχι μόνο με τη συνεργασία, αλλά πολλές φορές με τη συμμετοχή αυτού του καθεστώτος», δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Τουλάχιστον 14 σκάφη έχουν ήδη αποτελέσει στόχο

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ είχε δηλώσει δημοσίως ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε πλήγματα κατά στόχων που σχετίζονται με ναρκωτικά εντός της Βενεζουέλας. «Η ξηρά θα είναι η επόμενη», είχε πει στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα.

Η αμερικανική εκστρατεία στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό έχει ήδη στοχοποιήσει τουλάχιστον 14 σκάφη, τα οποία – σύμφωνα με την Ουάσιγκτον – εμπλέκονταν στο παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 61 άτομα. Αν και ο ακριβής χρόνος τυχόν επιθέσεων εδάφους παραμένει ασαφής, αξιωματούχοι κοντά στον Τραμπ είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σύντομα. Την Κυριακή, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ δήλωσε ότι ο Τραμπ τού είχε αναφέρει πως η κυβέρνηση σχεδίαζε να ενημερώσει τα μέλη του Κογκρέσου για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Βενεζουέλας και της Κολομβίας, μόλις επέστρεφε από το ταξίδι του στην Ασία.

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας ανώνυμα, δήλωσε ότι ο στρατός είχε παρουσιάσει μια σειρά επιλογών, μεταξύ των οποίων και πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της Βενεζουέλας, όπως διάδρομοι προσγείωσης. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένων των δεσμών μεταξύ του βενεζουελάνικου στρατού και της διακίνησης ναρκωτικών.

Η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, οργανώσεις παρακολούθησης και ορισμένοι λατινοαμερικανοί γείτονες κατηγορούν εδώ και καιρό την κυβέρνηση της Βενεζουέλας – και ιδιαίτερα τον στρατό – ότι διατηρεί σχέσεις με τα καρτέλ ναρκωτικών, ιδίως στα δυτικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία. Η κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εγκληματική εμπλοκή.

Ο Μαδούρο έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να τον απομακρύνουν από την εξουσία.

