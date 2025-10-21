«Σφραγίδα» της CIA έχουν οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) παρέχει το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των αμφιλεγόμενων θανατηφόρων αεροπορικών επιδρομών της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον μικρών, ταχύπλοων σκαφών στην Καραϊβική Θάλασσα, τα οποία είναι ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις επιχειρήσεις, τις οποίες επικαλείται ο Guardian.

Οι ειδικοί λένε ότι ο κεντρικός ρόλος της υπηρεσίας σημαίνει ότι πολλά από τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των φερόμενων λαθρεμπόρων που θα σκοτωθούν στην ανοιχτή θάλασσα σχεδόν σίγουρα θα παραμείνουν μυστικά.

Ο κεντρικός ρόλος της υπηρεσίας στις επιθέσεις κατά των πλοίων δεν είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την περασμένη Τετάρτη ότι είχε εγκρίνει μυστική δράση της CIA στη Βενεζουέλα, αλλά δεν επιβεβαίωσε τι θα έκανε η υπηρεσία.

Οι πηγές αναφέρουν ότι η CIA παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο που συλλέγονται από δορυφόρους και αναχαιτίσεις σημάτων για να εντοπίσει ποια σκάφη πιστεύει ότι είναι γεμάτα με ναρκωτικά, παρακολουθώντας τις διαδρομές τους και κάνοντας συστάσεις σχετικά με το ποια σκάφη πρέπει να χτυπηθούν από πυραύλους.

«Αυτά είναι το πιο σημαντικό μέρος αυτού», δήλωσε μία από τις πηγές. Δύο πηγές ανέφεραν ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή άλλα αεροσκάφη που εκτοξεύουν τους πυραύλους που χρησιμοποιήθηκαν για τη βύθιση των σκαφών ανήκουν στον αμερικανικό στρατό, όχι στη CIA.

Οι πληροφορίες που συλλέγει η υπηρεσία εναντίον οποιουδήποτε από τους φερόμενους ως λαθρέμπορους – νεκρούς ή ζωντανούς – είναι πιθανό να παραμείνουν απόρρητες και μακριά από τη δημοσιότητα. Αυτό συμβαίνει παρά το παγκόσμιο δημόσιο ενδιαφέρον και τη συζήτηση σχετικά με τη δολοφονία αμάχων.

Οι πληροφορίες της υπηρεσίας, σε αντίθεση με τις πληροφορίες που συλλέγονται από την DEA ή την Ακτοφυλακή, οι οποίες συνήθιζαν να χειρίζονται επιχειρήσεις ναυτικής αναχαίτισης κατά των λαθρεμπόρων, δεν έχουν σχεδιαστεί ως νομικά αποδεικτικά στοιχεία.

«Δεν προσκομίζουμε αποδεικτικά στοιχεία», εξήγησε ο Μαρκ Λόουενταλ, πρώην βοηθός διευθυντή ανάλυσης της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. «Έχουμε πληροφορίες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με αποδεικτικά στοιχεία. Είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον. Μερικές φορές είναι ψυχρά και σκληρά γεγονότα και μερικές φορές πολύ λιγότερο». Τόνισε ότι μιλάει γενικά με βάση την προηγούμενη εμπειρία του και δεν έχει ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες επιθέσεις με πλοία ή πληροφορίες.

Οι πληροφορίες της CIA δεν έχουν σχεδιαστεί για να αποκαλύπτονται, σε δικαστήριο ή σε δημόσιες ακροάσεις – έχουν σχεδιαστεί για να «μην βλέπουν ποτέ το εσωτερικό μιας αίθουσας δικαστηρίου», δήλωσε μια πηγή, επειδή η CIA καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσει τις πηγές και τις μεθόδους της.

Ο Λόουενταλ είπε ότι πιστεύει πως είναι απίθανο να δημοσιοποιηθούν ποτέ οι πληροφορίες της CIA σχετικά με τους στόχους των σκαφών διακίνησης ναρκωτικών. «Θα ισχυριστούν ότι είναι απόρρητες και δεν πρόκειται να τις δημοσιοποιήσουν. Και μπορεί να έχουν δίκιο. Έχουν κάθε είδους εξαιρέσεις από τον νόμο».

Μέχρι στιγμής, οι μόνες πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί είναι αποσπάσματα από ένα βίντεο με σκάφη που εκρήγνυνται, το οποίο δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο από τον Τραμπ ή το Υπουργείο Άμυνας.

Ένας εκπρόσωπος της CIA αρνήθηκε να σχολιάσει αυτήν την ιστορία και παρέπεμψε τυχόν άλλα ερωτήματα στο Πεντάγωνο.

Ένας εκπρόσωπος της Νότιας Διοίκησης, η οποία επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική, παρέπεμψε τις ερωτήσεις στον Λευκό Οίκο. Ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Άμυνας, δημοσίευσε στο X την Πέμπτη ότι ο διοικητής παραιτείται.

On behalf of the Department of War, we extend our deepest gratitude to Admiral Alvin Holsey for his more than 37 years of distinguished service to our nation as he plans to retire at year's end. A native of Fort Valley, Georgia, Admiral Holsey has exemplified the highest… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 16, 2025

Ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε: «Λόγω επιχειρησιακής ασφάλειας, δεν συζητάμε για θέματα πληροφοριών».

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Guardian, η Άννα Κέλι, αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε: «Όλα αυτά τα αποφασιστικά πλήγματα έγιναν εναντίον των ναρκοτρομοκρατών που φέρουν θανατηφόρο δηλητήριο στις ακτές μας και ο Πρόεδρος θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί κάθε στοιχείο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη».

Διαβάστε επίσης:

Άδεια οδήγησης: «Πράσινο φως» από το Ευρωκοινοβούλιο στους νέους κανόνες – Τι αλλάζει

Έκκληση του Ισραήλ στον Καναδό πρωθυπουργό Κάρνεϊ να μην συλλάβει τον Νετανιάχου βάσει του εντάλματος του ΔΠΔ

Τζέι Ντι Βανς: Στο Ισραήλ με… ειδική αποστολή, να πιέσει τον Νετανιάχου να μην τινάξει στον αέρα την εύθραυστη εκεχειρία