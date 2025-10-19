search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 22:00
ΚΟΣΜΟΣ

19.10.2025 20:23

ΗΠΑ: Νέα επίθεση κατά σκάφους διακινητών ναρκωτικών σύμφωνα με το Πεντάγωνο

19.10.2025 20:23
Νέα επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων κατά σκάφους διακινητών ναρκωτικών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

«Το σκάφος ήταν γνωστό από τις υπηρεσίες Πληροφοριών για διακίνηση παράνομων ναρκωτικών, έκανε γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών και μετέφερε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών», αναφέρεται σε ανάρτηση του Χέγκσεθ στο Χ.

Έκπληξη στα Κατεχόμενα: Χάνει ο Τατάρ από τον Ερχιουρμάν – Πολέμιος της λύσης δύο κρατών στη Κύπρο ο διαφαινόμενος νικητής

Ληστεία στο Λούβρο: Video-ντοκουμέντο από τη στιγμή της διάρρηξης – Κουκουλοφόρος πριονίζει προθήκη

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι στα γραφεία του ΟΗΕ – Συνέλαβαν 20 εργαζόμενους

ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: Η εβδομάδα ξεκινά με βροχές και τελειώνει με 28αρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-Παναθηναϊκός 1-1: Ματς άγριας ομορφιάς αλλά με δυο… χ-αμένους

ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης

ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των «6» – Προφυλακιστέοι οι δύο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

