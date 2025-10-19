Ληστεία στο Λούβρο: Video-ντοκουμέντο από τη στιγμή της διάρρηξης – Κουκουλοφόρος πριονίζει προθήκη

Βίντεο από τη στιγμή της διάρρηξης στο Λούβρο φέρνει στη δημοσιότητα το BFMTV. Σε αυτό φαίνεται ένας κουκουλοφόρος με κίτρινο γιλέκο να πριονίζει προθήκη στη γκαλερί Απόλλων.

Η γαλλική Le Parisien μεταδίδει ότι οι δράστες ήταν συνολικά τέσσερις, δύο εξ αυτών ήταν ντυμένοι ως εργάτες με κίτρινα γιλέκα.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Οι δράστες φέρεται να έφτασαν έξω από το Λούβρο με μοτοσικλέτα και να χρησιμοποίησαν κινητό γερανό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην αίθουσα που ήθελαν. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ήταν εξοπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα. Σύμφωνα με την Le Parisien που επικαλείται στοιχεία από την έρευνα, οι δράστες, που ήταν πλήρως καλυμμένοι με κουκούλες, εισήλθαν στο κτήριο από την πλευρά των προβλητών του Σηκουάνα, όπου εκτελούνται εργασίες. Εισήλθαν στο μουσείο χρησιμοποιώντας κινητό γερανό τοποθετημένο σε φορτηγάκι για να καταφέρουν να φτάσουν «στην αίθουσα Απόλλων».

Αφού έσπασαν τα τζάμια, δύο μπήκαν μέσα, ενώ ένας ένας άλλος παρέμεινε απ’ έξω για να κρατά τσίλιες. Οι κλέφτες άρπαξαν εννέα κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας. Όλα έγιναν μέσα σε 7 λεπτά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες διέφυγαν από το σημείο με ένα TMax, κατευθυνόμενοι προς τον αυτοκινητόδρομο A6. Mια μοτοσικλέτα εντοπίστηκε αφού διέφυγαν από το σημείο.

