Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χαμάς στη Γάζα – Κόβουν την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας

Το Ισραήλ άρχισε να βομβαρδίζει ξανά στόχους της Χαμάς στη Γάζα…

Η συμφωνία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, που έκανε σόου ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αίγυπτο, όπως φαίνεται κάνει… φτερά μία εβδομάδα μετά.

Ο Ισραηλινός στρατός, ισχυριζόμενος επιθέσεις της Χαμάς κατά στρατιωτών, εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων σε υποδομές της Χαμάς στη Γάζα, όπως αναφέρει.

«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα (Κυριακή), οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μια σειρά επιδρομών εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρει η σχετική δήλωση.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα στη νότια πόλη της Γάζας, Ράφα. Η Χαμάς αν και την κατηγορεί το Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν είχε γνώση των συγκρούσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ της χώρας, η κυβέρνηση αποφάσισε να διακόψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα «μέχρι νεωτέρας».

Οι ΗΠΑ προτρέπουν το Ισραήλ να «χτυπήσει αναλογικά»

Σύμφωνα με το Axios η ισραηλινή κυβέρνηση ενημέρωσε εκ των προτέρων την κυβέρνηση Τραμπ για τις πρόσφατες επιθέσεις της, με τον Λευκό Οίκο και τους διαπραγματευτές του Αμερικανού προέδρου (Γουίτκοφ, Κούσνερ) να ζητούν από το Ισραήλ «να δείξει αυτοσυγκράτηση».

«Κανείς δεν θέλει να επιστρέψει σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας. Οι Ισραηλινοί θέλουν να δείξουν στη Χαμάς ότι υπάρχουν συνέπειες, χωρίς να καταστρέψουν τη συμφωνία ειρήνης», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε νωρίτερα τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» για «κάθε πλήγμα» με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες και για «κάθε παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα».

«Η Χαμάς θα μάθει σήμερα με σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να εμποδίσει να τους συμβεί οποιοδήποτε κακό», τόνισε ο Κατς μετά τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αντιδρώντας σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών τους.

