Έκπληξη στα Κατεχόμενα: Χάνει ο Τατάρ από τον Ερχιουρμάν – Πολέμιος της λύσης δύο κρατών στη Κύπρο ο διαφαινόμενος νικητής

Τεράστια έκπληξη στις «προεδρικές» εκλογές στα Κατεχόμενα, καθώς ο Τουφάν Ερχιουρμάν φαίνεται πως πάει για σαρωτική νίκη.

Οι κάλπες έκλεισαν από τις έξι το απόγευμα και σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, ο Ερχιουρμάν συγκεντρώνει ποσοστό 62,82% , ενώ ο νυν ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ο Ερσίν Τατάρ 35,72%.

Με αυτά τα ποσοστά δεν θα υπάρχει δεύτερος γύρος, αλλά η νίκη του Ερχιουρμάν προκαλεί τεράστιο πονοκέφαλο στον Ερντογάν.

Ο διαφαινόμενος νικητής έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του για λύση δύο κρατών στο Κυπριακό και τάσσεται υπέρ των διαπραγματεύσεων για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Χαμόγελα στη Κύπρο

Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, αναμένεται να του τηλεφωνήσει απόψε κιόλας για να τον συγχαρεί και να τους διαμηνύσει πως είναι έτοιμος να λάβει μέρος σε νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ηνωμένα Έθνη.

Θετική αντίδραση στην πολιτική σκηνή της Κύπρου η εξέλιξη αυτή.

Η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου Αννίτα Δημητρίου ανέφερε: «Οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουμάν για την επικράτηση του. Ευχόμαστε η ανάδειξη του ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας να ανοίξει τον δρόμο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου έγραψε επίσης στο Χ:

«Η τουρκοκυπριακή κοινότητα αποφάσισε υπέρ της λύσης ομοσπονδίας και της επανένωσης. Αυτό είναι θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχουρμάν. Όλοι τώρα να επικεντρωθούμε στις προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο και για επίτευξη συνολικής λύσης».

Ενδιαφέρον έχει πλέον πώς θα αντιδράσει η Αγκυρα με αυτή την διαφαινόμενη ήττα του Τατάρ.

