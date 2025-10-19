search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 09:48
ΚΟΣΜΟΣ

19.10.2025 06:51

Προεδρικές εκλογές σαν «δημοψήφισμα» στα Κατεχόμενα: – Ο Ερντογανικός Τατάρ των «2 κρατών» και ο Ερχιουρμάν της «ομοσπονδίας»

19.10.2025 06:51
Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Τουρκοκύπριοι για να εκλέξουν νέο ηγέτη στα κατεχόμενα. Αν και πρόκειται τυπικά για προεδρικές εκλογές, πολλοί αναλυτές τις χαρακτηρίζουν ως «δημοψήφισμα χωρίς ερώτηση», αφού η επιλογή των ψηφοφόρων αφορά ουσιαστικά τη μελλοντική κατεύθυνση του Κυπριακού: ομοσπονδία ή δύο κράτη.

Ερσίν Τατάρ και Τουφάν Ερχιουρμάν

Στην αναμέτρηση δεσπόζουν δύο πρόσωπα με εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις. Ο απερχόμενος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, επικεφαλής του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (UBP), στενός σύμμαχος της Άγκυραςκαι ευνοούμενος του Ταγίπ Ερντογάν, στηρίζει τη λύση δύο κυρίαρχων, ανεξάρτητων κρατών. Θεωρεί ότι το μοντέλο της ομοσπονδίας έχει αποτύχει οριστικά μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά το 2017, και ότι μόνο η πλήρης αναγνώριση της «τουρκοκυπριακής κρατικής οντότητας» μπορεί να εξασφαλίσει σταθερότητα και ασφάλεια.

Απέναντί του βρίσκεται ο Τουφάν Ερχιουρμάν, ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), ο οποίος υποστηρίζει τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Μιλά για ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης με την ελληνοκυπριακή πλευρά, επιδιώκοντας παράλληλα μεγαλύτερη ανεξαρτησία από την Τουρκία και στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η στρατηγική του Ερχουρμάν

Ο Τουφάν Ερχουρμάν, στηρίζεται και από το κόμμα του πρώην ηγέτη των Τουρκοκύπριων Μουσταφά Ακιντζί, αλλά και από τον Σερντάρ Ντενκτάς, γιο του ιστορικού ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ραούφ Ντενκτάς.

Όπως αναλύει η DW «στην ατζέντα του προβάλλει την ανάγκη της ορατότητας της τουρκοκυπριακής κοινότητας, της κουλτούρας της και της κοσμικής της ταυτότητας. Σε σχέση με το Κυπριακό τονίζει την προσήλωση του στα ψηφίσματα του ΟΗΕ για την ομοσπονδιακή λύση και στις δημόσιες τοποθετήσεις του επιμένει ότι η ομοσπονδιακή προοπτική αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική επιλογή στο Κυπριακό, στη βάση των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ, ενώ υπογραμμίζει ότι η μελλοντική ασφάλεια και προοπτική της τουρκοκυπριακής κοινότητας συνδέεται με την Ευρώπη».

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν μάλιστα θέτει συγκεκριμένους όρους για επιστροφή του στο τραπέζι του διαλόγου σε ενδεχόμενη εκλογή του και καλεί τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να ετοιμαστεί για διάλογο. «Ο Τουφάν Ερχιουρμάν θέλει να συνομιλήσει για ομοσπονδία» εξηγεί ο κ. Κιζιλγιουρεκ, «βάζοντας κάποιους όρους οι οποίοι περιλαμβάνουν χρονοδιαγράμματα και συνομιλίες που θα στοχεύουν σε αποτέλεσμα, ενώ ζητά το τέλος του status quo σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών με ευθύνη της ελληνοκυπριακής πλευράς». Αυτό μπορεί να σημαίνει ένα αίτημα τερματισμού της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων με απευθείας εμπόριο και απευθείας πτήσεις εκτιμά ο Ν. Κιζιλιγιουρέκ.

Ένα πολιτικό δίλημμα με ευρύτερες προεκτάσεις

Η σημερινή εκλογική διαδικασία δεν αφορά μόνο την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Το αποτέλεσμά της θα καθορίσει το πλαίσιο με το οποίο — ή αν — θα επανεκκινήσει ο διάλογος για το Κυπριακό. Μια ενδεχόμενη επανεκλογή Τατάρ αναμένεται να παγιώσει τη γραμμή των δύο κρατών, ενισχύοντας τη στρατηγική της Άγκυρας για «κυριαρχική ισότητα». Αντίθετα, μια επικράτηση Ερχιουρμάν θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου το παράθυρο για διαπραγματεύσεις στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και της Ε.Ε.

Η διεθνής διάσταση

Η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει το ψευδοκράτος, με μόνη εξαίρεση την Τουρκία. Ωστόσο, η Άγκυρα έχει αυξήσει το τελευταίο διάστημα τις πιέσεις για διεθνή αποδοχή του «τουρκοκυπριακού κράτους», μέσω διπλωματικών επαφών και συμβολικών κινήσεων. Αντίθετα, ο ΟΗΕ και η Ε.Ε. επιμένουν στη λύση της ομοσπονδίας ως τη μόνη αποδεκτή βάση για την επανένωση του νησιού.

Η επόμενη μέρα

Εφόσον κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία (άνω του 50%), η διαδικασία θα οδηγηθεί σε δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο πρώτων. Το αποτέλεσμα, όποιο κι αν είναι, θα δείξει σε ποια κατεύθυνση επιθυμεί να κινηθεί η τουρκοκυπριακή κοινότητα: προς την επανένωση ή την οριστική διαίρεση του νησιού.

