Έκκληση του Ισραήλ στον Καναδό πρωθυπουργό Κάρνεϊ να μην συλλάβει τον Νετανιάχου βάσει του εντάλματος του ΔΠΔ

Το Ισραήλ έκανε έκκληση στον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να εγκαταλείψει τη δέσμευσή του να εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αν αυτός ταξιδέψει στη χώρα.

Ο Κάρνεϊ δέχθηκε μία ερώτηση σε συνέντευξη με το Bloomberg που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, αν θα εκπληρώσει τη δέσμευση του προκατόχου του Τζάστιν Τριντό να συλλάβει τον Νετανιάχου, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, αν έρθει στον Καναδά, στην οποία απάντησε «Ναι».

«Πιστεύουμε ότι ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ θα πρέπει, βέβαια, να το ξανασκεφθεί και να καλωσορίσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον ηγέτη του μόνου εβραϊκού κράτους και [μόνης] δημοκρατικής χώρας στη Μέση Ανατολή, στον Καναδά», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Ισραηλινή κυβερνητική εκπρόσωπος Σος Μπεντροσιάν.

Το ΔΠΔ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρεται να διαπράχθηκαν κατά τον πόλεμο στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου που εδρεύει στη Χάγη και αρνείται ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Η Μπεντροσιάν δήλωσε πως η απόφαση του Καναδά να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος ήταν «ανταμοιβή της τρομοκρατίας» και «το μόνο που έκανε ήταν να ρίξει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού στον Καναδά».

Διαβάστε επίσης:

Προειδοποίηση Τραμπ σε Χαμάς: «Αν δεν συμμορφωθείτε, θα αφήσω να μπουν στη Γάζα και να σας “ισιώσουν”»

Τζέι Ντι Βανς: Στο Ισραήλ με… ειδική αποστολή, να πιέσει τον Νετανιάχου να μην τινάξει στον αέρα την εύθραστη εκεχειρία

Ρωσία: Εμπόδιο για την ειρήνη η Ευρώπη, θέλει ένοπλη σύγκρουση, ενθαρρύνει το Κίεβο να συνεχίσει τον πόλεμο – Η Πολωνία κλείνει τον εναέριο χώρο της για τον Πούτιν