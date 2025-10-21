search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

21.10.2025

Έκκληση του Ισραήλ στον Καναδό πρωθυπουργό Κάρνεϊ να μην συλλάβει τον Νετανιάχου βάσει του εντάλματος του ΔΠΔ

Netanyahu

Το Ισραήλ έκανε έκκληση στον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να εγκαταλείψει τη δέσμευσή του να εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αν αυτός ταξιδέψει στη χώρα.

Ο Κάρνεϊ δέχθηκε μία ερώτηση σε συνέντευξη με το Bloomberg που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, αν θα εκπληρώσει τη δέσμευση του προκατόχου του Τζάστιν Τριντό να συλλάβει τον Νετανιάχου, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, αν έρθει στον Καναδά, στην οποία απάντησε «Ναι».

«Πιστεύουμε ότι ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ θα πρέπει, βέβαια, να το ξανασκεφθεί και να καλωσορίσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον ηγέτη του μόνου εβραϊκού κράτους και [μόνης] δημοκρατικής χώρας στη Μέση Ανατολή, στον Καναδά», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Ισραηλινή κυβερνητική εκπρόσωπος Σος Μπεντροσιάν.

Το ΔΠΔ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρεται να διαπράχθηκαν κατά τον πόλεμο στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου που εδρεύει στη Χάγη και αρνείται ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Η Μπεντροσιάν δήλωσε πως η απόφαση του Καναδά να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος ήταν «ανταμοιβή της τρομοκρατίας» και «το μόνο που έκανε ήταν να ρίξει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού στον Καναδά».

