Το Ισραήλ πρέπει να λάβει σκληρές αποφάσεις για τη Γάζα – Θα δοκιμαστούν οι σχέσεις Τελ Αβίβ με Ουάσιγκτον ;

Μια εβδομάδα μετά την απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων από την αιχμαλωσία της Χαμάς, τη συγκινητική επιστροφή τους στο Ισραήλ και την αστραπιαία επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, στην περιοχή η κατάσταση δείχνει να μην έχει ακόμα ισορροπήσει, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας το πρωί της Κυριακής.

Ο στρατός δήλωσε ότι η επίθεση εναντίον του IDF, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ταγματάρχη Yaniv Kula και του λοχία Itay Yavetz, ήταν «κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Οι IDF αντέδρασαν αποφασιστικά, πραγματοποιώντας αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα για να «απομακρύνουν τις απειλές», κατά τη διάρκεια των οποίων καταστράφηκαν αρκετές σήραγγες και κτίρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ υποτίμησε τις παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι «αποστάτες, και όχι η ηγεσία της Χαμάς» ήταν υπεύθυνοι για την τελευταία επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

«Θα το χειριστούμε με σκληρότητα αλλά και δικαιοσύνη. Η εκεχειρία θα κρατήσει», επεσήμανε.

Η επαναφορά της εκεχειρίας και η διασφάλιση της προόδου της στα επόμενα στάδια είναι τα δύσκολα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι διαπραγματευτές του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι επέστρεψαν χθες στο Ισραήλ ως προπομποί της προγραμματισμένης για σήμερα επίσκεψης του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ έκαναν πολλά για να επιτευχθεί η συμφωνία που έφερε τους ομήρους πίσω στην πατρίδα τους, και το Ισραήλ δεν μπορεί παρά να τους είναι αρκετά ευγνώμον για τις προσπάθειές τους.

Ωστόσο, οι δηλώσεις τους σε συνέντευξη στο 60 Minutes που μεταδόθηκε την Κυριακή αποκάλυψαν σε όσους πίστευαν το αντίθετο ότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή έχουν κάποιες σημαντικές διαφορές.

Εκτός από το ότι η ομάδα διαπραγμάτευσης του Τραμπ αισθάνθηκε «προδομένη» από τον Νετανιάχου για την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας της ηγεσίας της Χαμάς στη Ντόχα και ότι χαρακτήρισε τις ανησυχίες του Ισραήλ για τις απαιτήσεις της Χάμας ως «50 χρόνια ηλίθιων παιχνιδιών με τις λέξεις, στα οποία όλοι στην περιοχή έχουν συνηθίσει να παίζουν», ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ υπαινίχθηκαν ότι θα ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ λόγω του ζητήματος της Παλαιστινιακής Δυτικής Όχθης.

Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ «μόλις ξεκίνησαν»

«Το σημαντικότερο μήνυμα που προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε στην ισραηλινή ηγεσία είναι ότι τώρα που ο πόλεμος τελείωσε, αν θέλετε να ενσωματώσετε το Ισραήλ στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να βοηθήσετε τον παλαιστινιακό λαό να ευημερήσει και να βελτιώσει τη ζωή του», δήλωσε ο Κούσνερ, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και ο Γουίτκοφ «μόλις ξεκίνησαν» να μεταφέρουν αυτό το μήνυμα στο Ισραήλ.

Είναι απίθανο αυτός ο στόχος να βρίσκεται στην ατζέντα της κυβέρνησης συνασπισμού του Νετανιάχου, αφού δεν είναι μόνο οι ακροδεξιοί εταίροι Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ που τον πιέζουν.

Ο βουλευτής Αμίτ Χαλέβι, από το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της συμφωνίας που σχεδίασε ο Τραμπ και οι διαπραγματευτές του, κατηγορώντας τους ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Αυτοί οι άνθρωποι μας οδηγούν στις πύλες της κόλασης», δήλωσε ο Χαλέβι σε συνέντευξή του στο Army Radio, τονίζοντας ότι η Γάζα πρέπει τελικά να τεθεί υπό τον έλεγχο του Ισραήλ.

«Αργά ή γρήγορα, το Ισραήλ θα ελέγχει τη Γάζα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος», είπε.

Η διαφορά στη σκέψη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ σχετικά με την κατάπαυση του πυρός είναι ότι οι ΗΠΑ θεωρούν ότι οι εταίροι τους στην Τουρκία, την Αίγυπτο και το Κατάρ έχουν τη δυνατότητα να συγκρατήσουν τη Χαμάς.

Το Ισραήλ, ωστόσο, είναι επιφυλακτικό και, λόγω της πολιτικής μηδενικής ανοχής που εφαρμόζεται από τις 7 Οκτωβρίου, δεν είναι διατεθειμένο να αγνοήσει οποιαδήποτε παραβίαση, είτε πρόκειται για τη μη επιστροφή των σορών των ομήρων είτε για μια θανατηφόρα επίθεση όπως αυτή της Κυριακής.

Το αν οι ΗΠΑ –με τους Βανς, Γουίτκοφ και Κουσνερ αυτοπροσώπως, και τον Tραμπ να κινεί τα νήματα από την Ουάσινγκτον –και το Ισραήλ θα καταφέρουν να γεφυρώσουν τις διαφορετικές φιλοσοφίες και στρατηγικές τους και να συνεννοηθούν για τον κοινό στόχο της ειρηνικής ανοικοδόμησης της Γάζας με μια αφοπλισμένη και ανίσχυρη Χαμάς, θα γίνει εμφανές τις επόμενες εβδομάδες.

Αυτό που είναι προφανές, ωστόσο, είναι ότι το Ισραήλ μπορεί να χρειαστεί να λάβει κάποιες δύσκολες αποφάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την αντίδραση των Αμερικανών φίλων του. Τότε θα δούμε πόσο ισχυρός είναι πραγματικά ο δεσμός.

