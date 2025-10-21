search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 08:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 07:37

ΜΚΟ: Κλιματική αλλαγή και υπερπληθυσμός «φρενάρουν» τον αγώνα κατά της ελονοσίας

21.10.2025 07:37
kounoupi_ios dytikou neilou

Ο αγώνας εναντίον της ελονοσίας κάνει σημειωτόν έπειτα από δυο δεκαετίες προόδου, με την κλιματική αλλαγή και τη δημογραφική αύξηση να συγκαταλέγονται στους παράγοντες που απειλούν να οδηγήσουν σε αναζωπύρωση της νόσου, καταγγέλλουν δυο μη κυβερνητικές οργανώσεις σε μελέτη που δίνουν στη δημοσιότητα σήμερα.

Η ανεπαρκής χρηματοδότηση των προγραμμάτων πρόληψης εγείρουν τον κίνδυνο να τεθούν σε κίνδυνο οι προσπάθειες να εξαλειφθεί η ασθένεια που μεταδίδουν τα κουνούπια, με τίμημα εκατοντάδες χιλιάδες ζωές και δισεκατομμύρια δολάρια, επισημαίνουν.

Ο αντίκτυπος θα γίνει περισσότερο αισθητός στην Αφρική, όπου καταγράφεται το 95% των κρουσμάτων της νόσου, η οποία στοίχισε 590.000 ζωές σε παγκόσμια κλίμακα το 2023, τονίζουν ακόμη η African Leaders Malaria Alliance (ALMA) και η Malaria No More UK στην έκθεσή τους.

Αφρικανικές χώρες ανέφεραν αναζωπύρωση των κρουσμάτων την περίοδο μεταξύ του Ιανουαρίου και του Ιουνίου, έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις, σημειώνει το κείμενο.

Η θνητότητα της ελονοσίας υποδιπλασιάστηκε τις τελευταίες δυο δεκαετίες, αναφέρει η έκθεση αυτή, η οποία δημοσιοποιείται πριν από τη σύνοδο την 21η Νοεμβρίου στη Νότια Αφρική που έχει σκοπό να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για το Παγκόσμιο Ταμείο για τον Αγώνα εναντίον του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας, το οποίο καλύπτει το 59% των δαπανών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ελονοσίας.

«Η ανεπάρκεια χρηματοδοτήσεων, ωστόσο, οδήγησε σε επιβράδυνση της προόδου», αναφέρεται στην περίληψη (σελ. 6).

Ο συνδυασμός «της κλιματικής αλλαγής, της αυξανόμενης αντίστασης στα φάρμακα και στα εντομοκτόνα, των προσκομμάτων στο εμπόριο και της παγκόσμιας ανασφάλειας υπονομεύουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων κατά της ελονοσίας».

Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση για την ελονοσία των Ηνωμένων Εθνών για το 2024, καταγράφτηκαν κάπου 263 εκατομμύρια κρούσματα σε διεθνή κλίμακα το 2023, αριθμός αυξημένος κατά 11 εκατομμύρια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

«Η άνοδος των θερμοκρασιών και οι πλημμύρες που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή αύξησαν τον αριθμό των χώρων όπου αναπαράγονται κουνούπια», τόνισε η Τζόι Φουμάφι, η εκτελεστική διευθύντρια της ALMA, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι μέθοδοι πρόληψης νέας γενιάς, όπως οι κουνουπιέρες που είναι διαποτισμένες με εντομοκτόνο και η χρήση drones για τη διασπορά χημικών προϊόντων που σκοτώνουν τα επωαζόμενα κουνούπια είναι αποτελεσματικές, αλλά πιο δαπανηρές, συνέχισε.

Παράλληλα, ο πληθυσμός της Αφρικής σχεδόν διπλασιάστηκε τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Εμβόλιο κατά της ελονοσίας, αξοποιούμενο σε 23 αφρικανικές χώρες, είναι αποτελεσματικό κατά περίπου 40% και πρέπει να συνοδεύεται από άλλα μέτρα πρόληψης. Νέο εμβόλιο, στη φάση των κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους, υπόσχεται αποτελεσματικότητα ως 80%, κατά την πρώην υπουργό Υγείας στην Μποτσουάνα.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ έβαλε μπουλντόζες στον Λευκό Οίκο: Κατεδάφισε την ανατολική πτέρυγα για να φτιάξει αίθουσα δεξιώσεων (Video/Photos)

Νέα στοιχεία για την ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου – Το αναβατόριο, η ταυτοποίηση των υπόπτων και οι χαμένοι θησαυροί

Η πρώτη ημέρα του Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή – Τι περιλαμβάνει το πρωτόκολλο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ πρέπει να λάβει σκληρές αποφάσεις για τη Γάζα – Θα δοκιμαστούν οι σχέσεις Τελ Αβίβ με Ουάσιγκτον ;

airport-daa-1
ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη η κίνηση στα αεροδρόμια ενόψει της 28ης Οκτωβρίου – Στοκχόλμη, Λάρνακα και Σητεία στους κορυφαίους προορισμούς

nikos-verlekis-new
LIFESTYLE

Νίκος Βερλέκης: Το #MeToo είναι μια κάθαρση για το θέατρο αλλά έχουμε φτάσει και λίγο στην υπερβολή του (Video)

SanaeTakaichi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η συντηρητική Σανάε Τακαΐτσι θα είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας

sbcgreece
BUSINESS

Η Ελλάδα στην «εποχή της πράσινης δόμησης»: νέος Οικοδομικός Κανονισμός και διαχείριση αποβλήτων στο επίκεντρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 08:35
trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ πρέπει να λάβει σκληρές αποφάσεις για τη Γάζα – Θα δοκιμαστούν οι σχέσεις Τελ Αβίβ με Ουάσιγκτον ;

airport-daa-1
ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη η κίνηση στα αεροδρόμια ενόψει της 28ης Οκτωβρίου – Στοκχόλμη, Λάρνακα και Σητεία στους κορυφαίους προορισμούς

nikos-verlekis-new
LIFESTYLE

Νίκος Βερλέκης: Το #MeToo είναι μια κάθαρση για το θέατρο αλλά έχουμε φτάσει και λίγο στην υπερβολή του (Video)

1 / 3