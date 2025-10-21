ΜΚΟ: Κλιματική αλλαγή και υπερπληθυσμός «φρενάρουν» τον αγώνα κατά της ελονοσίας

Ο αγώνας εναντίον της ελονοσίας κάνει σημειωτόν έπειτα από δυο δεκαετίες προόδου, με την κλιματική αλλαγή και τη δημογραφική αύξηση να συγκαταλέγονται στους παράγοντες που απειλούν να οδηγήσουν σε αναζωπύρωση της νόσου, καταγγέλλουν δυο μη κυβερνητικές οργανώσεις σε μελέτη που δίνουν στη δημοσιότητα σήμερα.

Η ανεπαρκής χρηματοδότηση των προγραμμάτων πρόληψης εγείρουν τον κίνδυνο να τεθούν σε κίνδυνο οι προσπάθειες να εξαλειφθεί η ασθένεια που μεταδίδουν τα κουνούπια, με τίμημα εκατοντάδες χιλιάδες ζωές και δισεκατομμύρια δολάρια, επισημαίνουν.

Ο αντίκτυπος θα γίνει περισσότερο αισθητός στην Αφρική, όπου καταγράφεται το 95% των κρουσμάτων της νόσου, η οποία στοίχισε 590.000 ζωές σε παγκόσμια κλίμακα το 2023, τονίζουν ακόμη η African Leaders Malaria Alliance (ALMA) και η Malaria No More UK στην έκθεσή τους.

Αφρικανικές χώρες ανέφεραν αναζωπύρωση των κρουσμάτων την περίοδο μεταξύ του Ιανουαρίου και του Ιουνίου, έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις, σημειώνει το κείμενο.

Η θνητότητα της ελονοσίας υποδιπλασιάστηκε τις τελευταίες δυο δεκαετίες, αναφέρει η έκθεση αυτή, η οποία δημοσιοποιείται πριν από τη σύνοδο την 21η Νοεμβρίου στη Νότια Αφρική που έχει σκοπό να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για το Παγκόσμιο Ταμείο για τον Αγώνα εναντίον του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας, το οποίο καλύπτει το 59% των δαπανών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ελονοσίας.

«Η ανεπάρκεια χρηματοδοτήσεων, ωστόσο, οδήγησε σε επιβράδυνση της προόδου», αναφέρεται στην περίληψη (σελ. 6).

Ο συνδυασμός «της κλιματικής αλλαγής, της αυξανόμενης αντίστασης στα φάρμακα και στα εντομοκτόνα, των προσκομμάτων στο εμπόριο και της παγκόσμιας ανασφάλειας υπονομεύουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων κατά της ελονοσίας».

Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση για την ελονοσία των Ηνωμένων Εθνών για το 2024, καταγράφτηκαν κάπου 263 εκατομμύρια κρούσματα σε διεθνή κλίμακα το 2023, αριθμός αυξημένος κατά 11 εκατομμύρια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

«Η άνοδος των θερμοκρασιών και οι πλημμύρες που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή αύξησαν τον αριθμό των χώρων όπου αναπαράγονται κουνούπια», τόνισε η Τζόι Φουμάφι, η εκτελεστική διευθύντρια της ALMA, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι μέθοδοι πρόληψης νέας γενιάς, όπως οι κουνουπιέρες που είναι διαποτισμένες με εντομοκτόνο και η χρήση drones για τη διασπορά χημικών προϊόντων που σκοτώνουν τα επωαζόμενα κουνούπια είναι αποτελεσματικές, αλλά πιο δαπανηρές, συνέχισε.

Παράλληλα, ο πληθυσμός της Αφρικής σχεδόν διπλασιάστηκε τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Εμβόλιο κατά της ελονοσίας, αξοποιούμενο σε 23 αφρικανικές χώρες, είναι αποτελεσματικό κατά περίπου 40% και πρέπει να συνοδεύεται από άλλα μέτρα πρόληψης. Νέο εμβόλιο, στη φάση των κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους, υπόσχεται αποτελεσματικότητα ως 80%, κατά την πρώην υπουργό Υγείας στην Μποτσουάνα.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ έβαλε μπουλντόζες στον Λευκό Οίκο: Κατεδάφισε την ανατολική πτέρυγα για να φτιάξει αίθουσα δεξιώσεων (Video/Photos)

Νέα στοιχεία για την ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου – Το αναβατόριο, η ταυτοποίηση των υπόπτων και οι χαμένοι θησαυροί

Η πρώτη ημέρα του Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή – Τι περιλαμβάνει το πρωτόκολλο