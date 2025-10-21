Η πρώτη ημέρα του Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή: Θα εξεταστεί γυμνός και θα πάρει αριθμό – Τι μπορεί να κρατήσει στο κελί

Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας, ένας πρώην πρόεδρος περνά την πύλη της φυλακής ως κρατούμενος. Ο Νικολά Σαρκοζί, ο άλλοτε χαρισματικός ηγέτης, ο άνθρωπος που μιλούσε για «επανάσταση της αξιοκρατίας» και διακήρυττε ότι «η Γαλλία δεν πρέπει να ντρέπεται για τους ηγέτες της», βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με τον εαυτό του, τα λάθη του και έναν τοίχο από μπετόν.

Στη φυλακή της Santé, το μόνο που θα αντικατοπτρίζεται πλέον στα μάτια του, είναι η σιωπή. Την περασμένη Παρασκευή ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δέχτηκε τον προκάτοχό του, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πενταετή φυλάκιση για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007 και πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα στη φυλακή. “Ήμουν ανέκαθεν, δημοσίως, σαφής για την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής”, είπε ο Μακρόν. “Αλλά ήταν φυσιολογικό και ανθρώπινο να δεχτώ έναν από τους προκατόχους μου, σε αυτό το πλαίσιο”, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Η καταδίκη του, Σαρκοζί επικυρωμένη στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου έθεσε σε κίνηση ένα ιστορικό και πρωτόγνωρο πρωτόκολλο, την είσοδο ενός πρώην αρχηγού κράτους στη φυλακή με τους ίδιους όρους που ισχύουν για κάθε άλλο κρατούμενο.

Σήμερα λοιπόν, στις 09:30 το πρωί (ώρα Γαλλίας) θα ξεκινήσει η κράτησή του στην Prison de la Santé στο Παρίσι. Το σωφρονιστικό κατάστημα που έχει φιλοξενήσει κοινούς εγκληματίες θα γίνει το νέο «σπίτι» του Σαρκοζί.

Το πρωτόκολλο την πρώτη ημέρα στη φυλακή για τον Νικόλα Σαρκοζί περιλαμβάνει τα εξής βασικά στάδια: Αρχικά γίνεται υποδοχή και καταγραφή των στοιχείων του, ακολουθεί σωματική έρευνα γυμνός για λόγους ασφαλείας, λήψη δαχτυλικών αποτυπωμάτων, φωτογραφιών και θα του δοθεί ο αριθμός κρατουμένου που θα χρησιμοποιεί στη φυλακή.

Στην περίπτωση του πρώην προέδρου, όλα αυτά θα γίνουν μακριά από τα βλέμματα, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με την εποπτεία της Parquet National Financier, της υπηρεσίας που χειρίστηκε την υπόθεσή του από την αρχή. Στη συνέχεια θα του δοθούν ρούχα, ενώ θα αφήσει τυχόν αντικείμενα που δεν επιτρέπονται στη φυλακή. Ωστόσο, θα μπορεί να κρατήσει το ρολόι του, τη βέρα του, αλλά και θρησκευτικά αντικείμενα. Παράλληλα, θα του δοθούν εκτός από τα ρούχα, είδη προσωπικής υγιεινής, σεντόνια, κουβέρτα, πιάτο για φαγητό, χαρτί και μολύβια. Στη συνέχεια αναμένεται να έχει μια πρώτη συνάντηση με τον διευθυντή της φυλακής όπου μπορεί να δηλώσει θέματα υγείας ή ειδικές διατροφικές ανάγκες. Θα ακολουθήσει η τοποθέτησή του σε κελί.

Σύμφωνα με γαλλικά Μέσα ο Σαρκοζί θα κρατηθεί σε ειδική πτέρυγα «ευάλωτων κρατουμένων» ή πιθανώς σε πλήρη απομόνωση, για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος επίθεσης ή επαφής με άλλους κρατουμένους. Το κελί που προορίζεται για εκείνον υπολογίζεται γύρω στα 9 τετραγωνικά μέτρα, με τουαλέτα, ψυγείο, τηλεόραση και μικρό γραφείο. Θα του επιτρέπεται έξοδος στον προαύλιο χώρο μία ώρα ημερησίως, ενώ οι επισκέψεις, ακόμη και της συζύγου του Κάρλα Μπρούνι, θα γίνονται υπό αυστηρούς περιορισμούς και επιτήρηση.

Η καθημερινότητά του θα περιλαμβάνει περιορισμένες ώρες κίνησης, συγκεκριμένα διαλείμματα για φαγητό και υποχρεωτική συμμόρφωση με το πρόγραμμα του σωφρονιστικού ιδρύματος. Η παρουσία δικηγόρων και η δυνατότητα προσφυγής ή αιτήσεων για μεταγωγή ή ειδική μεταχείριση θα παρακολουθούνται με προσοχή.

Σε ψυχολογικό επίπεδο, αναμένεται να βιώσει έντονο άγχος και απομόνωση, σε μία κατάσταση που αντιπαραβάλλεται σε μεγάλο βαθμό με την προηγούμενη ζωή του με την πολιτική και επιχειρηματική ελίτ. Έτσι από σήμερα ο 70χρονος Σαρκοζί θα ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην ζωή του, κάτι το οποίο δεν πίστευε ποτέ ότι θα γίνει.

Οι δικηγόροι του αναμένεται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης, μόλις διαβεί το κατώφλι της φυλακής. Ενώ έχει το δικαίωμα να αιτηθεί και κατ’οίκον περιορισμό με βραχιολάκι, μια διαδικασία που σύμφωνα με γαλλικά Μέσα μπορεί να εξεταστεί μέσα στους επόμενους δυο μήνες.

Οι Γάλλοι ωστόσο, πίσω από την θεαματική εικόνα της πτώσης του πρώην προέδρου τους έχουν ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση με πολλά ερωτήματα, όπως: Είναι η φυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί μια νίκη της δικαιοσύνης απέναντι στην πολιτική εξουσία ή κάποιου είδους ξεκαθάρισμα λογαριασμών με θεσμικό περίβλημα;

Οι υποστηρικτές του Σαρκοζί μιλούν για «δικαστική εμμονή» και για έναν άνδρα που τιμωρείται επειδή υπήρξε ισχυρός. Οι επικριτές του βλέπουν στην εικόνα του πίσω από τα κάγκελα την αποκατάσταση της ισονομίας και το μήνυμα ότι κανείς, ούτε καν ένας πρόεδρος, δεν είναι υπεράνω του νόμου.

