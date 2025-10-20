To Εφετείο εγκρίνει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς από τον Τραμπ στο Πόρτλαντ

Μια απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου τη Δευτέρα θα επιτρέψει στην κυβέρνηση Τραμπ να στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Όρεγκον ενάντια στη βούληση της πολιτείας, θέτοντας σε παύση μια απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που είχε απαγορεύσει την ανάπτυξη.

«Αφού εξετάσαμε το αρχείο σε αυτό το προκαταρκτικό στάδιο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι πιθανό ο Πρόεδρος να άσκησε νόμιμα την εξουσία του», έγραψε η επιτροπή των δικαστών του 9ου Περιφερειακού Εφετείου των ΗΠΑ σε μια απόφαση με ψήφους 2-1.

Δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης είχαν υποστηρίξει σε δικαστικό έγγραφο ότι η απόφαση της περιφερειακής δικαστή των ΗΠΑ Κάρεν Ίμεργκουτ, η οποία ανέστειλε προσωρινά την ανάπτυξη, «παραβιάζει αθέμιτα την εποπτεία του Αρχιστράτηγου επί των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναιρεί μια στρατιωτική οδηγία προς τους αξιωματικούς στο πεδίο και θέτει σε κίνδυνο το ομοσπονδιακό προσωπικό και την περιουσία».

Η Ιμεργκούτ, υποψήφια του Τραμπ, ανέφερε στην εντολή της ότι φαινόταν ότι ο πρόεδρος ενεργούσε κακόπιστα με υπερβολικούς ισχυρισμούς για βία στην πόλη, συμπεριλαμβανομένου του ότι «καταστράφηκε από τον πόλεμο» με «εγκαταστάσεις της ICE υπό πολιορκία από επίθεση της Αντίφα» και «τρελούς ανθρώπους» που «προσπαθούν να κάψουν κτίρια, συμπεριλαμβανομένων ομοσπονδιακών κτιρίων» κάθε βράδυ.

«Η αποφασιστικότητα του Προέδρου απλώς δεν βασιζόταν στα γεγονότα», έγραψε η δικαστής.

Είπε ότι ενώ υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες που έγιναν βίαιες τον Ιούνιο, οι ομοσπονδιακές και πολιτειακές αρχές φαίνεται τώρα να έχουν την κατάσταση υπό έλεγχο .

«Στις 26 Σεπτεμβρίου, την παραμονή της εντολής του Προέδρου, οι αρχές επιβολής του νόμου «παρατήρησαν περίπου 8-15 άτομα οποιαδήποτε στιγμή μπροστά από την ICE. Κυρίως κάθονταν σε καρέκλες και περπατούσαν τριγύρω. Η ενέργεια ήταν χαμηλή, με ελάχιστη δραστηριότητα»», σημείωσε η διαταγή της.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης ενώπιον του 9ου Περιφερειακού Δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα, ένας δικηγόρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι η κινητοποίηση ήταν απαραίτητη. Είπε ότι οι διαδηλωτές δημιούργησαν χάος έξω από την εγκατάσταση απέλασης μεταναστών στην πόλη και ότι οι διαδηλωτές είχαν μπλοκάρει αυτοκίνητα, είχαν φτύσει τις αρχές και σε μια περίπτωση έβαλαν φωτιά έξω από την εγκατάσταση.

«Αυτοί είναι βίαιοι άνθρωποι», δήλωσε στην επιτροπή ο δικηγόρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Έρικ ΜακΆρθουρ.

