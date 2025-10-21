Γουίτκοφ και Κούσνερ προειδοποίησαν τον Νετανιάχου να μην θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία

Οι απεσταλμένοι του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προέτρεψαν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συναντήσεις σήμερα να μην προβεί σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πρώτη φάση του σχεδίου εκεχειρίας του Τραμπ στη Γάζα, αναφέρει το Channel 12, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Οι δύο απεσταλμένοι συναντήθηκαν επίσης με ανώτερους αξιωματούχους των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για να επαληθεύσουν την πρόοδο της συμφωνίας, αναφέρει το ρεπορτάζ.

«Μην ενεργείτε με τρόπο που θα έθετε σε κίνδυνο την εκεχειρία. Θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να φτάσουμε στη δεύτερη φάση», φέρεται να είπαν οι απεσταλμένοι στον Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ενώ η «αυτοάμυνα» είναι αποδεκτή, το «να διακινδυνεύσουμε την εκεχειρία» δεν είναι.

Ο Νετανιάχου και ο Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, οι οποίοι επίσης παρευρέθηκαν στη συνάντηση, μετέδωσαν ότι το Ισραήλ παραμένει προσηλωμένο στο πλαίσιο της εκεχειρίας και αναμένει από τη Χαμάς να τηρήσει το δικό της μέρος της συμφωνίας, προσθέτει το εβραϊκό δίκτυο.

Σε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο περιστατικό, οι δύο απεσταλμένοι του Τραμπ συναντήθηκαν επίσης σήμερα με δύο υποστράτηγους των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αναφέρει το Channel 12. Σύμφωνα με το δίκτυο, συναντήθηκαν με τον επικεφαλής του Τεχνολογικού Τμήματος του IDF και τον επικεφαλής των Στρατιωτικών Πληροφοριών για να αξιολογήσουν τις προσπάθειες του Ισραήλ να προωθήσει το πλαίσιο Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι συμμετέχοντες συζήτησαν «ολόκληρο τον μηχανισμό για την αποσυναρμολόγηση και την αποστρατιωτικοποίηση της μεταπολεμικής Γάζας» και «κατέστησαν σαφές ότι θέλουν να διασφαλίσουν ότι ο IDF κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας», σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με εξουσιοδότηση από το πολιτικό κλιμάκιο, σημειώνει το δίκτυο.

Διαβάστε επίσης:

To Εφετείο εγκρίνει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς από τον Τραμπ στο Πόρτλαντ

Οι καθυστερήσεις της Space X και… η Κίνα «σπρώχνουν» τη NASA και σε άλλους συνεργάτες – Η Lockheed Martin σχεδιάζει μια σεληνάκατο

Ιταλία: Στη φυλακή τρία άτομα για την ενέδρα θανάτου σε οδηγό πούλμαν ομάδας μπάσκετ – Φέρονται να συνδέονται με την ακροδεξιά