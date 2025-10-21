search
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: Στο Ισραήλ με… ειδική αποστολή, να πιέσει τον Νετανιάχου να μην τινάξει στον αέρα την εύθραυστη εκεχειρία

Στο Ισραήλ έφτασε την Τρίτη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, όπως ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, λίγες μόνο ημέρες μετά την επίστευξη συμφωνίας εκεχειρίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για να καταστεί βιώσιμη η εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

«Καλωσορίσατε στο Ισραήλ, Κύριε αντιπρόεδρε», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, την οποία συνοδεύει με φωτογραφία του Βανς και της συζύγου του κατά την άφιξή τους στο διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, όπου τους υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της ισραηλινής κυβέρνησης Γιάριβ Λεβίν.

Την Τετάρτη, ο Βανς θα συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, αναφέρουν οι Times of Israel.

Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν με τον Νετανιάχου

Την ίδια ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν σήμερα Τρίτη με απελευθερωθέντες ομήρους και τις οικογένειές τους στο Ισραήλ.

Την Δευτέρα, οι δύο αξιωματούχοι συναντήθηκαν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την οποία ανώτερος αξιωματούχος του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού χαρακτήρισε «πολύ καλή».

«Αφορούσε θέματα στα οποία συμφώνησαν από την αρχή», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Δεν υπήρχαν διαφωνίες. Όλα ήταν απολύτως σαφή μεταξύ των δύο μερών».

Οι επισκέψεις των ανώτερων αξιωματούχων των ΗΠΑ πραγματοποιούνται την ώρα που οι New York Times αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον φοβάται ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε να τερματίσει την εκεχειρία στη Γάζα και να επιστρέψει στον πόλεμο κατά της Χαμάς.

