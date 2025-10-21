Χείρα βοηθείας στον Ζελένσκι από τους συμμάχους της Ουκρανίας εν μέσω φόβων για μια «κακή» συμφωνία Τραμπ-Πούτιν

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας αγωνίζονται να ενισχύσουν τη θέση του Κιέβου ενόψει των συνομιλιών μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, εν μέσω ανησυχιών ότι οι δύο ηγέτες θα μπορούσαν να επιτύχουν μια κακή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα αποδυνάμωνε ολόκληρη την Ευρώπη, γράφει το Politico σε δημοσίευμά του.

Στη σύνοδο κορυφής αυτή την εβδομάδα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στοχεύουν να συμφωνήσουν σε ένα τριμερές πακέτο υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ώστε να του δοθεί η ισχυρότερη δυνατή χείρα βοηθείας στις διαπραγματεύσεις για οποιαδήποτε πιθανή εκεχειρία.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής τους βρίσκεται ένα σχέδιο για την κινητοποίηση περισσότερης χρηματοδότησης προς το Κίεβο από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, παράλληλα με περισσότερα όπλα, και κινήσεις για να πλήξουν την οικονομία της Ρωσίας με νέες κυρώσεις, σύμφωνα με διπλωμάτες και αξιωματούχους που προετοιμάζουν τη συνάντηση της Πέμπτης στις Βρυξέλλες.

Η ανανεωμένη επείγουσα ανάγκη μεταξύ των συμμάχων του Κιέβου έρχεται μετά την ανατροπή της θέσης του Τραμπ για τον πόλεμο, λέγοντας ότι θα ήταν ανοιχτός στο πάγωμα της σύγκρουσης κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης – λιγότερο από ένα μήνα αφότου άφησε να εννοηθεί ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη της. Τα σχόλιά του έχουν αναζωπυρώσει ανησυχίες ότι θα μπορούσε να αναγκάσει τον Ζελένσκι να παραδώσει εδάφη στη Ρωσία.

Αυτό το αποτέλεσμα, λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, θα ήταν μια καταστροφή, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για την ίδια.

«Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία», δήλωσαν ο Ζελένσκι και οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Νορβηγίας, της Φινλανδίας και της Δανίας, σε κοινή δήλωση την Τρίτη. «Οι τακτικές κωλυσιεργίας της Ρωσίας έχουν δείξει ξανά και ξανά ότι η Ουκρανία είναι το μόνο μέρος που ενδιαφέρεται σοβαρά για την ειρήνη», αναφέρει η δήλωση, η οποία υπογράφηκε επίσης από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση — πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από οποιαδήποτε εκεχειρία», ανέφεραν οι ηγέτες. «Αναπτύσσουμε μέτρα για να αξιοποιήσουμε πλήρως την αξία των ακινητοποιημένων κυρίαρχων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, ώστε η Ουκρανία να έχει τους πόρους που χρειάζεται».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα ζητήσουν από τον Τραμπ να παράσχει πυραύλους κρουζ Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, αφού έφυγε από μια συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ με άδεια χέρια την περασμένη εβδομάδα.

Διπλωμάτες αναμένουν ότι ο Ζελένσκι θα απευθυνθεί στους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω βιντεοκλήσης, για να συγκεντρώσει την υποστήριξή τους. Άλλοι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένου του Κιρ Στάρμερ από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα συμμετάσχουν σε μια ευρύτερη συζήτηση μεταξύ του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων» αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Εκτός από τον εξοπλισμό της Ουκρανίας, οι χώρες της ΕΕ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δύο άλλα κρίσιμα σημεία της υποστήριξής τους: έναν 19ο γύρο οικονομικών κυρώσεων για να χτυπήσουν το πολεμικό σεντούκι του Πούτιν και την κατάρτιση σχεδίων για την επιδρομή στα παγωμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για να ξεκλειδώσουν περίπου 140 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία.

Τα χρήματα είναι απαραίτητα στο Κίεβο και η πρόοδος προς την αποδέσμευση των κεφαλαίων αυτή την εβδομάδα θα σηματοδοτήσει στον Πούτιν ότι η Ουκρανία θα έχει τα μέσα να συνεχίσει να αγωνίζεται για τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η σκιά του Όρμπαν

Οι ευρωπαϊκές προσπάθειες έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή στον πολέμο, 3,5 ετών πια, της Ουκρανίας ενάντια στις εισβάλλουσες ρωσικές δυνάμεις. Στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης θα διαφαίνεται η σκιά μιας προγραμματισμένης συνάντησης στη Βουδαπέστη τις επόμενες εβδομάδες μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν για να συζητήσουν τους όρους μιας πιθανής εκεχειρίας – μια πρωτοβουλία που ακολουθεί τις μέχρι τώρα επιτυχημένες προσπάθειες του Τραμπ να μεσολαβήσει για μια εκεχειρία στη Γάζα.

Ο Ούγγρος ηγέτης Βίκτορ Όρμπαν είναι σύμμαχος του Τραμπ, ο οποίος έχει διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Πούτιν καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, προς μεγάλη ανησυχία άλλων ηγετών της ΕΕ. Έχει επανειλημμένα επισημάνει τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και έχει ζητήσει «ειρήνη», υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας δεν είναι της Ευρώπης για να τον πολεμήσει.

Ορισμένοι ηγέτες της ΕΕ θα ασκήσουν πιέσεις για να παραστούν στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, καθώς και για να διασφαλίσουν ότι ο Ζελένσκι θα έχει θέση σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη που γνωρίζει το θέμα, ο οποίος, όπως και άλλοι που αναφέρονται εδώ, διατηρώντας την ανωνυμία του για να μιλήσει ειλικρινά. Ο Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα ήταν πρόθυμος να πάει στη Βουδαπέστη εάν κληθεί.

Για τους Ευρωπαίους, ο μεγάλος φόβος είναι ότι ο Τραμπ θα συνταχθεί ξανά με τον Πούτιν στον καθορισμό της μορφής της ειρήνης και θα πιέσει τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους ρωσικούς όρους – ενδεχομένως παραχωρώντας εκτάσεις εδάφους στα ανατολικά της χώρας. Ανησυχούν ότι η δίωρη τηλεφωνική συνομιλία του Πούτιν με τον Τραμπ άφησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ λιγότερο πρόθυμο να βοηθήσει τον Ζελένσκι όταν συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Υπάρχει επίσης εκτεταμένος σκεπτικισμός μεταξύ των διπλωματών της ΕΕ ότι ο Πούτιν είναι σοβαρός στο να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Πολλοί βλέπουν την προσφορά του να συναντήσει ξανά τον Τραμπ ως μια ακόμη τακτική κωλυσιεργίας για να κερδίσει χρόνο, ενώ συνεχίζει να βομβαρδίζει την Ουκρανία με εντεινόμενες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στο στόχαστρο τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Η βασική πρωτοβουλία που θα συζητήσουν οι ηγέτες αυτή την εβδομάδα είναι ένα σχέδιο αξιοποίησης 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στην Ευρώπη, για την παροχή αυτού που οι αξιωματούχοι αποκαλούν «δάνειο επανορθώσεων» στην Ουκρανία. Τα χρήματα θα επιστραφούν στη Μόσχα μόνο στην απίθανη περίπτωση που η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις στην Ουκρανία στο μέλλον, σύμφωνα με τις γενικές προτάσεις που έχουν ετοιμάσει Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Το Βέλγιο, όπου κατέχεται το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των περιουσιακών στοιχείων, ανησυχεί για την πιθανή ζημία στη φήμη της χώρας στον χρηματοπιστωτικό τομέα εάν οι καταθέσεις μετρητών δεχθούν επιδρομή.

Άλλες χώρες έχουν εκφράσει ανησυχίες για τον πιθανό κίνδυνο για τη διεθνή αξιοπιστία του ευρώ και θέλουν οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, μεταξύ άλλων χωρών, να υιοθετήσουν παρόμοιες πολιτικές.

Την Πέμπτη, οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να αποφασίσουν εάν θα πρέπει να ζητήσουν επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει τις λεπτομερείς νομικές προτάσεις για τη δημιουργία του δανείου επανορθώσεων στο σύνολό του. Αξιωματούχοι που εργάζονται για τις προετοιμασίες της συνόδου κορυφής πιστεύουν ότι ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ θα συμφωνήσει να επιτρέψει στην Επιτροπή, την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ, να προχωρήσει και να καταρτίσει το νομικό σχέδιο. Θα μπορεί να το μπλοκάρει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

«Αναμένουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει πολιτική απόφαση εδώ για να χρησιμοποιήσει αυτά τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και να δώσει εντολή στην Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις», δήλωσε ένας Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος.

Ωστόσο, το γεγονός ότι το σχέδιο προχωρούσε θα πιέσει ξανά τον Πούτιν και θα δώσει στην Ουκρανία την ελπίδα ότι η ΕΕ θα είναι σε θέση να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για δύο ή τρία ακόμη χρόνια, δήλωσαν διπλωμάτες. «Αν στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε πρόθυμοι και ικανοί να υποστηρίξουμε την Ουκρανία για τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια, αυτό θα ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς τους όταν συζητούν για την ειρήνη», πρόσθεσε ένας διπλωμάτης.

Εν τω μεταξύ, η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, πρότεινε ότι οι ηγέτες θα υπογράψουν αυτή την εβδομάδα το 19ο πακέτο κυρώσεων του μπλοκ, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να πλήξει ξένες τράπεζες και κρυπτονομίσματα που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να αποφύγει τις κυρώσεις.

Ο ηγέτης της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, είχε επιδείξει τις κυρώσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προσπάθειες διακοπής της ροής του ρωσικού φυσικού αερίου, στο οποίο η χώρα του εξακολουθεί να βασίζεται για ενέργεια. Διπλωμάτες που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις δήλωσαν ότι μια συμφωνία είναι τώρα κοντά για να εξασφαλιστεί η υποστήριξη του Φίτσο.

Φόβοι για αρπαγή γης

Η πιο θεμελιώδης ανησυχία μεταξύ των κυβερνήσεων της ΕΕ είναι ότι ο Τραμπ μπορεί να επηρεαστεί από τον Πούτιν για να πιέσει το Κίεβο να παραχωρήσει γη στην ανατολική Ουκρανία. Ο Τραμπ πρότεινε ότι ο πόλεμος θα πρέπει να παγώσει στα τρέχοντα εδαφικά του όρια, με αυτό που είπε ότι ήταν το «78%» της περιοχής του Ντονμπάς σε ρωσικά χέρια.

«Αν το αφήσετε όπως είναι τώρα, μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι αργότερα», είπε ο Τραμπ.

Ωστόσο, ο διπλωμάτης που αναφέρθηκε νωρίτερα προειδοποίησε ότι εάν ο Πούτιν κερδίσει γη, τα κράτη της Βαλτικής της ΕΕ, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία, μεταξύ άλλων, θα «φρικάρουν» και θα ανησυχήσουν ότι η Ρωσία θα έρθει στη συνέχεια για αυτά. Το αποτέλεσμα θα ήταν «ένας μαζικός επανεξοπλισμός» σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που θα ανατρέψει την εσωτερική τους πολιτική, είπε ο διπλωμάτης.

Η Κάγια Κάλλας της ΕΕ απέρριψε την ιδέα οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας που θα ανάγκαζε την Ουκρανία να παραχωρήσει γη που κατέχεται από τη Ρωσία.

«Όλοι λένε ότι η εδαφική ακεραιότητα είναι μια σημαντική αξία που υποστηρίζουμε», είπε η Κάλλας. «Πρέπει να το τηρήσουμε αυτό, γιατί αν απλώς παραδώσουμε τα εδάφη, αυτό στέλνει ένα μήνυμα σε όλους ότι μπορείτε απλώς να χρησιμοποιήσετε βία εναντίον των γειτόνων σας και να πάρετε αυτό που θέλετε».

