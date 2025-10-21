Συντάντηση κορυφής της Βουδαπέστης: Το… μακρύ ταξίδι του Πούτιν

Μπορεί ακόμα το ραντεβού στη Βουδαπέστη του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ να μην έχει καθοριστεί, ακόμα όμως και όταν αυτό γίνει, ο ρώσος πρόεδρος θα πρέπει να ξεπεράσει ένα σοβαρό εμπόδιο.

Να βρεί πως θα φτάσει στη Βουδαπέστη.

Ο λόγος είναι απλός. Τα ρωσικά αεροσκάφη έχουν απαγορευτικό για τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, όπως για τον εναέριο χώρο της ΕΕ.

Εαν το ρωσικό προεδρικο αεορσκάφος θελήσει να ταξιδέψει πάνω απο ευρωπαΪκή χώρα ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα χρειαστεί να χορηγήσουν ειδική άδεια στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Υπενθυμίζουμε ότι λίγες μέρες μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η ΕΕ πάγωσε τα περιουσιακά στοιχεία τόσο του Πούτιν όσο και του Υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Επιβλήθηκε επίσης καθολική απαγόρευση για όλα τα ρωσικά αεροσκάφη που πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο των 27 κρατών μελών της ΕΕ (συν της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλειου).

Επιπλέον, ο Πούτιν έχει κατηγορηθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, επειδή μετέφερε και απέλασε παράνομα Ουκρανούς ανήλικους στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το καθεστώς κυρώσεων της Ε.Ε., οι αρμόδιες αρχές σε εθνικό επίπεδο μπορούν να επιτρέψουν κατ’ εξαίρεση μια τέτοια πτήση, «αν κρίνουν ότι μια τέτοια προσγείωση, απογείωση ή υπερπτήση είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς λόγους ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που συνάδει με τους στόχους του παρόντος κανονισμού», όπως αναφέρει το επίσημο κείμενο των κυρώσεων.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανίτα Χίπερ τόνισε πάντως ότι «ούτε ο Βλαντιμίρ Πούτιν ούτε ο υπουργός Εξωτερικών του, Σεργκέι Λαβρόφ, υπόκεινται επί του παρόντος σε ατομικές απαγορεύσεις μετακίνησης εντός της Ε.Ε.»

Το μακρυ ταξίδι

Ακόμα και με άδεια, μια ματιά στον χάρτη δείχνει ότι ο Πούτιν ίσως χρειαστεί να ακολουθήσει μια πιο κυκλική διαδρομή. Η Ουκρανία είναι εκτός συζήτησης – εαν και το Politico ανέφερε ότι θα μπορουσε έστω και υπο προυποθέσεις να ρισκάρει και να πετάξει π[άνω απο τη χώρα αυτή, ενώ ήδη η Πολωνία διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τέτοια πτήση πάνω απο τον εναέριο χώρο της

Η πιο άμεση διαδρομή ενδέχεται να είναι μέσω της ανατολικής ακτής της Μαύρης Θάλασσας και της Τουρκίας, μέσω Βουλγαρίας και είτε Σερβίας είτε Ρουμανίας για να φτάσει στην Ουγγαρία.

Ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, γνωρίζει καλά τον Πούτιν και η Air Serbia πραγματοποιεί απευθείας πτήσεις προς τη Μόσχα μέσω του εναέριου χώρου της ΕΕ.

Η Σερβία είναι υποψήφιο μέλος της ΕΕ, αλλά δεν είναι μέλος ακόμα.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Βουλγαρία ή ίσως η Ρουμανία, θα πρέπει να δώσουν τη συναίνεσή τους και θα πρέπει να συνοδεύσουν το αεροσκάφος του Πούτιν στον εναέριο χώρο τους. Θα θελήσουν να το κάνουν;

Αν ο Πούτιν θέλει μεγαλύτερη σιγουριά, μπορεί να πετάξει μέσω Τουρκίας, γύρω από τη νότια ακτή της Ελλάδας και έπειτα πάνω από το εναέριο χώρο του Μαυροβουνίου πριν περάσει πάνω από τη Σερβία. Αλλά αυτή είναι μια πολύ πιο μακρινή διαδρομή.

Η Βουδαπέστη, λοιπόν, δεν είναι ο πιο εύκολος προορισμός, ακόμα και αν λειτουργεί πολύ καλά για τον Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με τον Πούτιν όσο και με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αυστηρό μήνυμα από την Πολωνία

Καθόλου φιλική πάντως φαίνεται πως είναι η διάθεση της Πολωνίας προς τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, εν όψει της συνόδου στην Ουγγαρία.

Η Βαρσοβία, στέλνει σαφές μήνυμα στον πρόεδρο της Ρωσίας να μην περάσει στον εναέριο χώρο της για να μεταβεί στην Βουδαπέστη, αλλιώς κινδυνεύει ακόμη και με σύλληψη.

Η Πολωνία έστειλε ένα πολύ αυστηρό μήνυμα προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να περάσει από τον πολωνικό εναέριο χώρο για να μεταβεί στη Βουδαπέστη διότι στην περίπτωση αυτή οι πολωνικές αρχές μπορεί να αναγκαστούν να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει εναντίον του το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Διαβάστε επίσης

Λισαβόνα: «Σειρά αστοχιών» έφερε τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ

Σλοβακία: Ένοχος για τρομοκρατία ο συγγραφέας που προσπάθησε να σκοτώσει τον πρωθυπουργό Φίτσο – 21 χρόνια κάθειρξη

Νικολά Σαρκοζί: Οδηγείται στη φυλακή κρατώντας από το χέρι την Κάρλα Μπρούνι – Του τραγούδησαν τη «Μασσαλιώτιδα» (Video)