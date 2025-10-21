CNN: Εμπλοκή στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν; Αναβάλλεται το τετ-α-τετ Ρούμπιο-Λαβρόφ

Οι ελπίδες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια συνάντηση άμεσα με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, ενδέχεται να διαψευσθούν. Toυλάχιστον αυτό μεταδίδει το CNN.

Μια προπαρασκευαστική συνάντηση μεταξύ των συμβούλων του Τραμπ και του Πούτιν για εξωτερικές υποθέσεις, που αναμενόταν αυτή την εβδομάδα δεν έχει γίνει ακόμα τουλάχιστον.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πούτιν ο Τραμπ είπε την περασμένη Πέμπτη ότι οι δύο πρόεδροι «συμφώνησαν ότι θα υπάρξει μα συνάντηση των Συμβούλων Υψηλού Επιπέδου μας την επόμενη εβδομάδα».

«Της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών θα ηγηθεί στις αρχικές συναντήσειςο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα, που θα οριστούν», είχε γράψει ο ένοικος του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα του, το Truth Social.

Ωστόσο, η αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο και του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ έχει αναβληθεί προς το παρόν, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNN.

Δεν ήταν ξεκαθαρο γιατί η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, αν και μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν αποκλίνουσες προσδοκίες σχετικά με τον πιθανό τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ρούμπιο και Λαβρόφ επικοινώνησαν τηλεφωνικά τη Δευτέρα για τα «επόμενα βήματα» μετά το τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν την περασμένη Πέμπτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο Ρούμπιο «τόνισε τη σημασία των επερχόμενων συναντήσεων ως ευκαιρία για τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον να συνεργαστούν για την προώθηση μιας βιώσιμης επίλυσης του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με το όραμα του Προέδρου Τραμπ».

Σύμφωνα με πηγές του Κρεμλίνου, ήταν μια «εποικοδομητική συζήτηση» με θέμα «πιθανά συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή των συμφωνιών» στις οποίες κατέληξαν ο Τραμπ και ο Πούτιν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

