Λισαβόνα: «Σειρά αστοχιών» έφερε τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ

Μια σειρά από αστοχίες φέρνει στο φως προκαταρκτική έκθεση για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα τον περασμένο μήνα, στο οποίο σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι.

Το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων της Πορτογαλίας αναφέρει ότι ένα υπόγειο καλώδιο, το οποίο λειτουργούσε ως αντίβαρο μεταξύ δύο βαγονιών και έσπασε, προκάλεσε τη συντριβή – ήταν ελαττωματικό και δεν είχε ποτέ πιστοποιηθεί για μεταφορά επιβατών.

Τονίζει μάλιστα ότι το καλώδιο δεν ήταν τεχνικά κατάλληλο και αποκτήθηκε το 2022 από την «Carris», την εταιρεία που διαχειρίζεται τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πορτογαλικής πρωτεύουσας και η οποία λέει ότι απέλυσε τον επικεφαλής συντήρησης των τελεφερίκ και των τραμ.

#ALERTA Se descarriló el Funicular de Lisboa, el Elevador da Glória, que realiza un recorrido por la zona vieja; obligado al viajar a Portugal. Al menos 15 muertos y 18 heridos. Con mas de 100 años de historia, no le daba mantenimiento el municipio. Turistas, muchas víctimas pic.twitter.com/7ou9NYCppb — Víctor Sánchez Baños (@vsanchezbanos) September 3, 2025

Υπενθυμίζεται ότι το 140 ετών τελεφερίκ «Glória», το οποίο ήταν δημοφιλές μεταξύ των τουριστών, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη σε ένα κτίριο στις 3 Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ των νεκρών ήταν 11 ξένοι, ενώ ακόμα 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η προκαταρκτική έκθεση που κυκλοφόρησε χθες, Δευτέρα, κιι τη φέρνει στο φως της δημοσιότητας το BBC, αναφέρει ότι δεν υπήρξε κανένας έλεγχος από μηχανικούς της «Carris» και πως το καλώδιο δεν πέρασε από δοκιμές πριν από την εγκατάστασή του.

Φαίνεται μάλιστα ότι εταιρεία στην οποία η «Carris» είχε αναθέσει την επίβλεψη και τη συντήρηση του τελεφερίκ επίσης δεν λειτούργησε σωστά, διότι προφανώς έδωσε στο «Glória» το «πράσινο φως» το πρωί της καταστροφής, αν και παραμένει αβέβαιο αν πραγματοποιήθηκε όντως έλεγχος εκείνη την ημέρα.

Επιπλέον, το σύστημα των φρένων έκτακτης ανάγκης, το οποίο ο οδηγός προσπάθησε ορθώς να αξιοποιήσει όταν το καλώδιο έσπασε, δεν λειτούργησε σωστά και δεν είχε ποτέ περάσει από δοκιμές, αναφέρει η ίδια έκθεση.

Παρ’ όλα αυτά, δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα είναι «ελλειπείς» και θα χρειαστούν περαιτέρω έλεγχοι και αναλύσεις.

Στο μεταξύ, έχει δοθεί εντολή όλα τα τελεφερίκ της Λισσαβώνας να τεθούν εκτός λειτουργίας μέχρι να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την ασφάλεια.

Η έκθεση συνιστά επίσης να επανεξεταστούν όλα τα συστήματα πέδησης, ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορούν να σταματήσουν τα βαγόνια σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, όπως και στην περίπτωση του «Glória».

