Αλαζονεία ή αμηχανία; Με «no comment» απάντησε το Βρετανικό Μουσείο στη κριτική για το γκαλά μπροστά από τα Γλυπτά

Με το σχόλιο… «ουδέν σχόλιον» αντέδρασε το Βρετανικό Μουσείο στην επίθεση που έχει δεχτεί για την εκδήλωση με το τραπέζι μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Η απάντηση αφήνει να αιωρείται μία απορία: Πρόκειται για αλαζονική αντιμετώπιση των επικρίσεων ή για αμηχανία, καθώς το όλο θέμα προκάλεσε σάλο και εκθέτει το Μουσείο, που υποτίθεται διατηρεί στις αίθουσές του έργα τέχνης από πολλές χώρες του κόσμου και ειδικά από την Ελλάδα, με το πρόσχημα της ασφάλειας και της προστασίας τους.

Η «ροζ δεξίωση» με 800 celebrities της βρετανικής καλλιτεχνικής και πολιτικής ζωής, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, ωστόσο η διοίκηση του Μουσείου δεν έλαβε υπόψιν τις αντιρρήσεις της ελληνικής πλευράς.

Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται το εν λόγω γκαλά στην συγκεκριμένη αίθουσα.

Οι αντιδράσεις της Λίνας Μενδώνη και της Μαρέβα Μητσοτάκη ήταν άμεσες, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση υπήρχαν και ελληνικές παρουσίες όπως αυτή της Ευγενίας Νιάρχου και της Νίνα Φλορ, καθώς και η πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, Τζάνετ Σούζμαν, η οποία έδωσε «δίκιο» στην Ελλάδα για τις διαμαρτυρίες της.

«Η προστασία της συλλογής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και ότι κάθε αίτημα χρήσης των αιθουσών αξιολογείται αυστηρά βάσει κινδύνων και σεβασμού προς τα εκθέματα» ανέφερε το Μουσείο.

