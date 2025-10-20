Βρετανικό Μουσείο: Η Μαρέβα Μητσοτάκη καταδικάζει το δείπνο στην αίθουσα των γλυπτών του Παρθενώνα

Με ανάρτησή της στο Instagram, η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη, επιτίμησε την απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να πραγματοποιήσει φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα όπου βρίσκονται τα γλυπτά του Παρθενώνα.

Η Μ. Μητσοτάκη, στην παρέμβασή της σημειώνει ότι «το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery – στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη».

Σημειώνεται ότι και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, καταδίκασε το περιστατικό, τονίζοντας ότι «κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία».

Προφανώς η Μ. Μητσοτάκη έχει δίκιο και προφανώς τέτοιες κινήσεις ενισχύουν τα επιχειρήματα της Ελλάδας για επιστροφή των γλυπτών εκεί που ανήκουν, στο Μουσείο της Ακρόπολης.

