Ο Πολάκης αδειάζει Τσακαλώτο για την επιστολή σε Ντάισεμπλουμ 

Η αποκάλυψη από το topontiki.gr της επιστολής Τσακαλώτου στον Γερούν Ντάισεμπλουμ στις 9/7/2015 – πριν δηλαδή ξεκινήσει επισήμως η διαπραγμάτευση για το τρίτο μνημόνιο – προκάλεσε διάφορες “παρενέργειες’ στον ευρύτερο χώρο του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ.

Μεταξύ των άλλων ήρθαν στην επιφάνεια ξανά κάποιες “αγάπες”, όπως αυτή του Παύλου Πολάκη με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Ο βουλευτής Χανίων λοιπόν έσπευσε να σχολιάσει, με σκωπτική διάθεση, την απάντηση που έδωσε ο Τσακαλώτος στο δημοσίευμα του Ποντικιού. «Ευτυχώς που τα εξήγησες, τα έκανες τράχαλο» έγραψε κάτω από την ανάρτηση του άλλοτε υπουργού Οικονομικών. Τράχαλο είναι το χοντρό χαλίκι, για την ιστορία.

Μου αρέσουν αυτά τα αγαπησιάρικα, δεν σας το κρύβω…

