Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ – Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

Δεν άρεσε στον Ευκλείδη Τσακαλώτο η αποκάλυψη – και η κριτική – που έκανε το πρωί του Σαββάτου το topontiki.gr για την επιστολή που είχε στείλει ως υπουργός Οικονομικών στις 9 Ιουλίου, τρεις μέρες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, στον τότε επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισεμπλουμ.

Με την επιστολή εκείνη φαίνεται ότι ο κ. Τσακαλώτος διαβεβαίωνε για τις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης να αποδεχθεί όλους τους όρους των δανειστών για την υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Και το εύλογο ερώτημα που διατυπωνόταν τι νόημα είχαν οι μετέπειτα «διαπραγματεύσεις», αφού η Αθήνα έδειχνε διατεθειμένη να αποδεχθεί ό,τι ζητούσε η τρόικα.

Στο δημοσίευμα με τίτλο «Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» – Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου», περιλαμβάνεται ολόκληρη η επιστολή, στα αγγλικά, και ασκείτο κριτική προς τον τότε υπουργό Οικονομικών για την κίνηση να δώσει τέτοιου είδους διαβεβαιώσεις εκείνη τη στιγμή – τρία 24ωρα μόλις μετά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου και το συντριπτικό 62% ΟΧΙ στην προτεινόμενη μέχρι τότε συμφωνία από τους δανειστές. Μία κίνηση, που κατά την εκτίμηση πολλών, αλλά και του ίδιου του δημοσιεύματος, ακύρωνε στην πραγματικότητα οποιαδήποτε προσπάθεια να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συμβιβασμός. Εξ ου και το τρίτο μνημόνιο έχει χαρακτηριστεί από πολλές πλευρές χειρότερο των δύο προηγούμενων.

Ωστόσο, όλο αυτό το θέμα και ανεξάρτητα από την άποψη που έχει η κάθε πλευρά, ο κάθε εμπλεκόμενος πολιτικός και ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας, είναι μία πολιτική συζήτηση, μία διατύπωση εκτιμήσεων και απόψεων. Κάποιες πλευρές θεώρησαν ότι η τότε κυβέρνηση έκανε «κωλοτούμπα», άλλες ότι πρόδωσε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, κάποιοι ότι έτσι σώθηκε η χώρα ή ότι ξεκίνησε η πορεία για την έξοδο από τη μνημονιακή κρίση. Ό,τι θέλει κι ό,τι πιστεύει ο καθένας δηλαδή, είτε είναι του… δημοτικού, είτε της Οξφόρδης, είτε είναι από λαϊκή οικογένεια, είτε από τζάκι, είτε είναι δεξιός, είτε ανήκει στην αριστερή πεφωτισμένη πρωτοπορία.

Αλλά όχι! Για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο δεν είναι πολιτική ή δημοσιογραφική αυτή η αποκάλυψη και ερμηνεία της επιστολής.

Για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο πρόκειται για «συκοφαντικό δημοσίευμα». Που επίσης «είναι βαθύτατα προσβλητικό και συκοφαντικό».

Και απαντάει στο δημοσίευμα με την εξής ανάρτηση:

«Απάντηση στο σημερινό συκοφοντικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας “Το Ποντίκι”

Σε σημερινό δημοσίευμά της η ιστοσελίδα “Το Ποντίκι” με κατηγορεί ότι τον Ιούλιο του 2015 πριν το Eurogroup και τη Σύνοδο όπου έγινε και η διαπραγμάτευση των 17 ωρών, με επιστολή μου τα είχα δώσει όλα στους δανειστές.

Ωστόσο η επιστολή που δημοσιεύει το ίδιο “Το Ποντίκι” ξεκαθαρίζει ότι σε ένδειξη καλής πίστης θα νομοθετούσαμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα άμεσα. Όπως γράφει η επιστολή πρόκειται για μέτρα που θα νομοθετούνταν “πριν η διαπραγμάτευση ξεκινήσει σε βάθος” (even before the negotiations process begins in earnest – η φράση “in earnest” σημαίνει διαπραγμάτευση που θα γίνει με ειλικρίνεια, καλή πίστη και σε βάθος). Άρα από την ίδια την επιστολή προκύπτει ότι προβλέπαμε μια μεγάλη περίοδο διαπραγματεύσεων. Εξάλλου αν δεν ισχύουν τα παραπάνω και εμείς τα είχαμε δώσει όλα πριν πάμε στη διαπραγμάτευση, τι ακριβώς κάναμε 17 ώρες στη συγκεκριμένη Σύνοδο;

Για την απόδειξη του αληθούς το παρακάτω link περιλαμβάνει την απόφαση του Eurogroup 12/7/2015 όπου ο Νταισελμπλουμ έλεγε: “Έχουμε κάνει πολύ δρόμο, αλλά μένουν ανοιχτά ορισμένα δύσκολα θέματα, οπότε θα αφήσουμε τους αρχηγούς να αποφασίσουν”.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω το δημοσίευμα στο “Ποντίκι” είναι βαθύτατα προσβλητικό και συκοφαντικό και επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου στο μέλλον».

Μόνο τρεις παρατηρήσεις αυτήν την ώρα προς απάντηση της ανάρτησης του κ. Τσακαλώτου

Αν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος απαντούσε με σοβαρά επιχειρήματα και χωρίς απειλές για δικαστήρια, δεν θα δίναμε συνέχεια, καθώς έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τους χειρισμούς που έκανε τότε. Αλλά, αφενός τα όσα υποστηρίζει είναι προκλητικά και αφετέρου η απειλή για νομικά μέσα δεν μπορούν να μείνουν έτσι. Τρεις παρατηρήσεις λοιπόν:

Ο ίδιος ο κ. Τσακαλώτος λέει ότι είπε στους δανειστές πως «σε ένδειξη καλής πίστης θα νομοθετούσαμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα άμεσα. Όπως γράφει η επιστολή πρόκειται για μέτρα που θα νομοθετούνταν “πριν η διαπραγμάτευση ξεκινήσει σε βάθος”».

Δεν ξέρω τι είναι «ένδειξη καλής πίστης» κατά τον κ. Τσακαλώτο – φαντάζομαι ότι έχει κάποια γενικότερη θεώρηση γι’ αυτά τα πράγματα, ίσως λόγω της αστικής ευγένειας που διαθέτει -, αλλά δεν παραπέμπει ακριβώς σε… διαπραγμάτευση η κίνηση της μίας πλευράς να διαβεβαιώνει την άλλη ότι θα νομοθετήσει εκ των προτέρων (άμεσα, όπως λέει ο ίδιος) κάποια μέτρα. Είναι σαν ένας αγώνας, στον οποίο η μία ομάδα να δέχεται ότι αυτός θα ξεκινήσει με 0-1, έτσι επειδή είναι… άνετη και σίγουρη για την υπεροχή της. Το κάναμε παλιά στις αλάνες οι πιο τεχνίτες και ντριπλαδόροι, αλλά εδώ επρόκειτο για την τύχη της χώρας, όχι για να περάσουμε την ώρα μας.

2. Ο κ. Τσακαλώτος αναρωτιέται και ταυτόχρονα ρωτά στην ανάρτησή του: «Αν εμείς τα είχαμε δώσει όλα πριν πάμε στη διαπραγμάτευση, τι ακριβώς κάναμε 17 ώρες στη συγκεκριμένη Σύνοδο;». Εδώ συμφωνούμε: Το ίδιο ερώτημα κάναμε και μείς. Τι ακριβώς κάνατε 17 ώρες όταν ήταν δεδομένη η υποχώρηση σε κάθε είδους πίεση;

Ας απαντήσει στην ερώτηση που θέσαμε στο αρχικό δημοσίευμα και μετά βλέπουμε.

3. Δηλώνει ο κ. Τσακαλώτος: «Επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου στο μέλλον».

Δηλαδή ο κ. Τσακαλώτος απειλεί με μήνυση, αγωγή και ίσως και με καμία… αυστηρή επιστολή σαν αυτές που έστελνε στους δανειστές. Απειλεί δηλαδή ότι θα πάει στο δικαστήριο ένα μέσο, επειδή έκανε δημοσιογραφική αξιολόγηση, επί πολιτικών χειρισμών του από τη θέση του υπουργού Οικονομικών. Εδώ του έχουν σύρει σύντροφοι και εχθροί ότι χρέωσε (αυτός και η κυβέρνησή του) 100 δις τη χώρα, ότι ξεπούλησε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, ότι άσκησε καταστροφικές πολιτικές, όπως ότι έφτιαξε κακώς (από φόρους) ένα αχρείαστο μαξιλάρι 37 δις ευρώ, αλλά πιστεύει πως η κριτική που ασκεί το δημοσίευμα είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να απασχολήσει ένα δικαστήριο.

Προφανώς εκτιμά ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή και στις δεδομένες πολιτικές συνθήκες, -γενικότερα μα και ειδικότερα στο χώρο της κεντροαριστεράς -, το δημοσίευμα πλήττει την… αριστεροσύνη του και το προφίλ, που με τόσο κόπο φιλοτεχνεί.

Και μάλλον δείχνει σαν να θέλει να επιβεβαιώσει ένα δικαστήριο ότι… παραμένει αριστερός – άλλο νόημα δεν βγαίνει από την απειλή για το “νόμιμα μέσα”.

Προσπερνάμε σε αυτή τη φάση ότι η απειλή για δικαστήρια αποκαλύπτει και μία νοοτροπία, που ελάχιστη σχέση έχει και με τη δημοκρατία και με την ανοχή και με την ίδια την αριστερά. Ίσως ούτε και με την… Οξφόρδη. Και πάντως δεν φανερώνει εκείνη την ασφάλεια, που του δίνει η “αστική αυτοπεποίθηση”, που διατείνεται ότι διαθέτει.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου» η αποχώρησή της από τηλεοπτικό πλατό

Δημοσκόπηση GPO: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα κρίνει τις επόμενες εκλογές – Τι λένε οι Έλληνες για κόμματα Σαμαρά, Τσίπρα

Μητσοτάκης από τα καμμένα της Πεντέλης: «Προσπαθούμε συνέχεια να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων καλύτερες»