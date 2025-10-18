Δημοσκόπηση GPO: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα κρίνει τις επόμενες εκλογές – Τι λένε οι Έλληνες για κόμματα Σαμαρά, Τσίπρα

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και το κόστος ζωής αναδεικνύονται ως το κυρίαρχο κριτήριο ψήφου στις επόμενες εκλογές, συγκεντρώνοντας 61,8%, σε νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά 90,1 FM».

Ακολουθεί η αναβάθμιση της δημόσιας Υγείας (45,5%) και η καταπολέμηση της διαφθοράς (42,6%) που το 67,4% εκτιμά ότι έχει αυξηθεί και το 23,2% θεωρεί ότι παραμένει στα ίδια επίπεδα αντίστοιχα.

Τι λένε για τα κόμματα Σαμαρά, Τσίπρα και τις κυβερνήσεις συνεργασίας

Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση, οι πολίτες δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για νέα κόμματα. Σε περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς ίδρυε δικό του πολιτικό φορέα, μόλις το 2,8% δηλώνει ότι θα τον ψήφιζε, ενώ το 76% το αποκλείει, ενώ σε αντίστοιχη ερώτηση για ένα υποθετικό νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το 9,1% συγκεντρώνει θετική πρόθεση και 66,3% αρνητική.

Η δημοσκόπηση δείχνει καθαρή προτίμηση προς τις κυβερνήσεις συνεργασίας: το 71,6% των πολιτών δηλώνει ότι θα επιθυμούσε έναν συνασπισμό δύο ή περισσοτέρων κομμάτων, ενώ το 26,4% θέλει να συνεχίσει η ΝΔ μόνη της.

Αξιοσημείωτη είναι η υποστήριξη προς μια ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία και μεταξύ των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης από τα καμμένα της Πεντέλης: «Προσπαθούμε συνέχεια να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων καλύτερες»

«Αδειάζει» τον Φεύγα ο Πέτσας για την αθλιότητα: «Αδιανόητη η σύγκριση»

Μαρινάκης: «Η τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν έχει σχέση με τον αγώνα του Ρούτσι»