«Αδειάζει» τον Φεύγα ο Πέτσας για την αθλιότητα: «Αδιανόητη η σύγκριση»

Τον Γραμματέρα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, για την αθλιότητα του για τους νεκρούς στα Τέμπη «άδειασε» ο Στέλιος Πέτσας.

Κληθείς να σχολιάσει την προκλητική δήλωση του στελέχους της ΝΔ, ο βουλευτής είπε χωρίς περιστροφές: «Εγώ τον γνωρίζω τον κ. Φεύγα χρόνια. Είναι πολύ εντυπωσιακό που άνθρωποι που έχουν μια κατάρτιση σε θέματα επικοινωνίας, κάνουν τέτοια λάθη. Πραγματικά η σύγκριση ήταν αδιανόητη».

Υπενθυμίζεται πως γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλης Φεύγας, δήλωσε στο Action 24: «Δεν είναι αναγκαίο να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών. Εκεί (σ.σ. στο μνημείο) είναι τα ονόματα παιδιών που έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά, δεν έπεσαν για την πατρίδα. Να λέμε την αλήθεια».

Η δήλωσή του για την προσπάθεια της κυβέρνησης να «αποστειρώσει» τον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης: «Η τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν έχει σχέση με τον αγώνα του Ρούτσι»

«Εγώ φεύγω»: Αποχώρησε από το πλατό του ΣΚΑΪ η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Δεν θα μας πουν οι πολιτικοί τι θα ρωτάμε» (Videos)

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» – Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου