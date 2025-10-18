search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 14:47
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2025 13:20

«Αδειάζει» τον Φεύγα ο Πέτσας για την αθλιότητα: «Αδιανόητη η σύγκριση»

18.10.2025 13:20
feygas_petsas

Τον Γραμματέρα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, για την αθλιότητα του για τους νεκρούς στα Τέμπη «άδειασε» ο Στέλιος Πέτσας.

Κληθείς να σχολιάσει την προκλητική δήλωση του στελέχους της ΝΔ, ο βουλευτής είπε χωρίς περιστροφές: «Εγώ τον γνωρίζω τον κ. Φεύγα χρόνια. Είναι πολύ εντυπωσιακό που άνθρωποι που έχουν μια κατάρτιση σε θέματα επικοινωνίας, κάνουν τέτοια λάθη. Πραγματικά η σύγκριση ήταν αδιανόητη».

Υπενθυμίζεται πως γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλης Φεύγας, δήλωσε στο Action 24: «Δεν είναι αναγκαίο να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών. Εκεί (σ.σ. στο μνημείο) είναι τα ονόματα παιδιών που έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά, δεν έπεσαν για την πατρίδα. Να λέμε την αλήθεια».

Η δήλωσή του για την προσπάθεια της κυβέρνησης να «αποστειρώσει» τον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης: «Η τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν έχει σχέση με τον αγώνα του Ρούτσι»

«Εγώ φεύγω»: Αποχώρησε από το πλατό του ΣΚΑΪ η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Δεν θα μας πουν οι πολιτικοί τι θα ρωτάμε» (Videos)

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» – Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kimoulis
LIFESTYLE

Κιμούλης: Κάποιοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 likes, όπως άλλοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 ευρώ

gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 9 νεκροί από πυρά ισραηλινών σε «ύποπτο» λεωφορείο

pasok_1510_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια – Άνοιξαν οι δρόμοι

ekloges_dimoskopisi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα κρίνει τις επόμενες εκλογές – Τι λένε οι Έλληνες για κόμματα Σαμαρά, Τσίπρα

dwayne johnson (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Lizard Music»: Νέα συνεργασία του Ντουέιν Τζόνσον με τον Μπένι Σάφντι για την Amazon MGM

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

tsakk
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» - Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου  

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 14:46
kimoulis
LIFESTYLE

Κιμούλης: Κάποιοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 likes, όπως άλλοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 ευρώ

gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 9 νεκροί από πυρά ισραηλινών σε «ύποπτο» λεωφορείο

pasok_1510_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια – Άνοιξαν οι δρόμοι

1 / 3