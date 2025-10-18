search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025
18.10.2025 09:18

«Εγώ φεύγω»: Αποχώρησε από το πλατό του ΣΚΑΪ η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Δεν θα μας πουν οι πολιτικοί τι θα ρωτάμε» (Videos)

18.10.2025 09:18
mavraganni_kwnstantopoulou

Επεισοδιακή ήταν η παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη, το πρωί του Σαββάτου, στον ΣΚΑΪ.

Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» άφησε το μικρόφωνό της και αποχώρησε από το πλατό της εκπομπής με την παρουσιάστρια να της ζητά να το ξανασκεφτεί.

Αφορμή στάθηκε η πρώτη ερώτηση που δέχτηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Ακούσαμε χτες την ανακοίνωση για το όνομα του βιβλίου του κυρίου Τσίπρα…», είπε η Φαίη Μαυραγάννη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να απαντά: «Μην ξεκινάμε με αυτό, δεν υπάρχει κανένας λόγος».

«Δεν θα έχετε σχόλιο από εμένα, νομίζω ότι είναι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα που όσοι είμαστε πραγματικά ταγμένοι να υπηρετήσουμε την κοινωνία δίνουμε τη ψυχή μας. Πέρασε πριν 2 μέρες το εκτρωματικό νομοσχέδιο για το εργασιακό και δώσαμε μία μεγάλη μάχη για να το αντικρούσουμε», συνέχισε.

«Υπάρχουν θέματα που καίνε τον κόσμο, οι δρόμοι είναι ακόμα καρμανιόλες, δεν υπάρχει καμία προστασία την ώρα που η κυβέρνηση φέρνει μόνο πρόστιμα στον ΚΟΚ. Δεν θα αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο συστηματικά για να μιλάμε για ανύπαρκτα θέματα», επισήμανε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

»Όταν ο κύριος Τσίπρας κάνει κόμμα θα πούμε αυτά που πρέπει. Εγώ θα φύγω κυρία Μαυραγάνη. Κάνετε μία διαφήμιση σε μία ανύπαρκτη συνθήκη και προάγετε αυτή τη στιγμή έναν πολιτικό που είναι ανύπαρκτος και ανενεργός και με φέρατε εμένα που δίνω μία μάχη 24 ώρες το 24ωρο για να σας κάνω σχόλιο. Εγώ θα φύγω. Λυπάμαι πάρα πολύ» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και αποχώρησε.

«Δεν θα μας πουν οι πολιτικοί τι θα ρωτάμε»

«Δεν θα μας πουν οι πολιτικοί τι θα ρωτάμε οι δημοσιογράφοι. Ο καθένας μπορεί να αποφασίσει αν θα απαντήσει ή όχι. Εμείς θα ρωτάμε αυτά που θέλουμε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει. Εμείς συνεχίζουμε», σχολίασε η δημοσιογράφος και οικοδέσποινα της εκπομπής μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, κάνοντας λόγο για τον πιο σύντομη συνέντευξη που έχει κάνει στη ζωή της.

