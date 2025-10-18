search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025
18.10.2025

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

18.10.2025 07:34
efimerides

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι σαββατιάτικες εφημερίδες.

Αναλυτικά:

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Δωράκι για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η Τουρκία στο Αιγαίο από το παράθυρο

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ερχεται νέο fast track Εξοικονομώ

ΕΣΤΙΑ: Λύσις made in USA για το Αιγαίο με πενταμερή και διεθνή διαιτησία

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Κοινωνία σε απόγνωση

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Η ατζέντα της Αθήνας και το «αγκάθι» της Κύπρου

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Κανένας εφησυχασμός απέναντι στην εμπλοκή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΝΑΤΟ – ΕΕ και τους πολέμους

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Ο κυρ Παντελής κρατά το κλειδί

ΚONTRA: Βόμβα Καρυστιανού ταράζει το σύστημα

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Υπέρβαση για τη νέα αλλαγή

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ώρα αποφάσεων για την ενέργεια στην Ευρώπη

mavraganni_kwnstantopoulou
MEDIA

«Εγώ φεύγω»: Αποχώρησε από το πλατό του ΣΚΑΪ η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Δεν θα μας πουν οι πολιτικοί τι θα ρωτάμε» (Videos)

seira-serres-new
MEDIA

«Σέρρες»: Ντόρος- ξανά- λόγω ανθρωπιάς και συμπερίληψης

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς Ελληνικό και Γλυφάδα

chatgpt
ΕΛΛΑΔΑ

Το ChatGPT έρχεται πιλοτικά σε 20 ελληνικά σχολεία

benzinadiko new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακός “μεγάλος αδελφός” για την αγορά στο πετρέλαιο θέρμανσης: Πρόστιμα μέχρι 15.000 ευρώ για να σταματήσουν οι απάτες

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

gkountaras_kakkava_1710_1920-1080_new
MEDIA

OPEN: Ετοιμάζει εκπομπή με ατόφιο κουτσομπολιό

1 / 3