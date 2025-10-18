Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι σαββατιάτικες εφημερίδες.

Αναλυτικά:

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Δωράκι για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η Τουρκία στο Αιγαίο από το παράθυρο

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ερχεται νέο fast track Εξοικονομώ

ΕΣΤΙΑ: Λύσις made in USA για το Αιγαίο με πενταμερή και διεθνή διαιτησία

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Κοινωνία σε απόγνωση

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Η ατζέντα της Αθήνας και το «αγκάθι» της Κύπρου

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Κανένας εφησυχασμός απέναντι στην εμπλοκή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΝΑΤΟ – ΕΕ και τους πολέμους

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Ο κυρ Παντελής κρατά το κλειδί

ΚONTRA: Βόμβα Καρυστιανού ταράζει το σύστημα

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Υπέρβαση για τη νέα αλλαγή

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ώρα αποφάσεων για την ενέργεια στην Ευρώπη

