Άγιος ισχυρός, Γκοτσόπουλος θεός της τηλεθέασης και χθες (16/10)

Το τρίπτυχο ελληνικής μυθοπλασίας στο διάστημα 20.00- 24.00 του Alpha τείνει να λάβει χαρακτηριστικά αρραγούς μετώπου τηλεθέασης. Και χθες, όπως και την Τετάρτη οι σειρές «Άγιος έρωτας», «Να με λές μαμά», «Ναμ΄αγαπάς» κατέλαβαν τις τρείς από τις πρώτες τέσσερις θέσεις του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen.
Σαν σφήνα ανάμεσα τους εμφανίζεται το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 το οποίο πήγε στην Τρίτη θέση του Top 10 από την δεύτερη που είχε φθάσει την Τετάρτη.
Στην κατάταξη της βραχείας λίστας της Nielsen, από την μια ημέρα στην άλλη, δεν σημειώθηκαν δραματικές αλλαγές παρά μόνο ότι προωθήθηκε στις τηλεπροτιμήσεις ο «Τροχός της τύχης» και επέστρεψε το «The chase» στη θέση που την προηγούμενη ημέρα είχε πλασαριστεί το Live news».
