search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 19:20
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2025 19:05

Άγιος ισχυρός, Γκοτσόπουλος θεός της τηλεθέασης και χθες (16/10)

17.10.2025 19:05
INNER-AGIOS_1 (1)
credit: Alpha

Το τρίπτυχο ελληνικής μυθοπλασίας στο διάστημα 20.00- 24.00 του Alpha τείνει να λάβει χαρακτηριστικά αρραγούς μετώπου τηλεθέασης. Και χθες, όπως και την Τετάρτη οι σειρές «Άγιος έρωτας», «Να με λές μαμά», «Ναμ΄αγαπάς» κατέλαβαν τις τρείς από τις πρώτες τέσσερις θέσεις του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen.

Σαν σφήνα ανάμεσα τους εμφανίζεται το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 το οποίο πήγε στην Τρίτη θέση του Top 10 από την δεύτερη που είχε φθάσει την Τετάρτη.

Στην κατάταξη της βραχείας λίστας της Nielsen, από την μια ημέρα στην άλλη, δεν σημειώθηκαν δραματικές αλλαγές παρά μόνο ότι προωθήθηκε στις τηλεπροτιμήσεις ο «Τροχός της τύχης» και επέστρεψε το «The chase» στη θέση που την προηγούμενη ημέρα είχε πλασαριστεί το Live news».

Διαβάστε επίσης

Το ζενίθ και το ναδίρ της τηλεθέασης από Alpha και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την Πέμπτη (16/10)

STAR και ΑΝΤ1 προτείνουν σειρές μυθοπλασίας στο κυριακάτικο prime time

MEGA και ΣΚΑΪ στήνουν σκληρή αναμέτρηση από σήμερα το βράδυ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
west-bank-334
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα 11χρονο αγόρι σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη

INNER-AGIOS_1 (1)
MEDIA

Άγιος ισχυρός, Γκοτσόπουλος θεός της τηλεθέασης και χθες (16/10)

afidnes-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Αφίδνες: Θετικός σε αλκοτέστ ο τραυματίας οδηγός που επέζησε της μοιραίας σύγκρουσης με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες

Tileorasi
MEDIA

Το ζενίθ και το ναδίρ της τηλεθέασης από Alpha και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την Πέμπτη (16/10)

pierrakakis-5434
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τετ α τετ Πιερρακάκη με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ στην Ουάσιγκτον – Τι συζήτησαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 19:19
west-bank-334
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα 11χρονο αγόρι σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη

INNER-AGIOS_1 (1)
MEDIA

Άγιος ισχυρός, Γκοτσόπουλος θεός της τηλεθέασης και χθες (16/10)

afidnes-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Αφίδνες: Θετικός σε αλκοτέστ ο τραυματίας οδηγός που επέζησε της μοιραίας σύγκρουσης με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες

1 / 3