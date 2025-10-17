Το ζενίθ και το ναδίρ της τηλεθέασης από Alpha και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την Πέμπτη (16/10)



Τα ρεκόρ γίνονται για να καταρρίπτονται. Αυτό συνέβη χθες σε μια

συνηθισμένη- προγραμματικά-ημέρα.

Ο Alpha με 15,9% κατάφερε νέο υψηλό από την αρχή της σεζόν ως τώρα και την ίδια στιγμή η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ κατάφερε νέο χαμηλό με το 0,6% που απέσπασε από την πίτα τηλεθέασης, το οποίο

είναι και ιστορικό χαμηλό, έπειτα από το 0,7% που είχε καταγράψει η Nielsen

στις 21 του περασμένου Νοεμβρίου.

Ο Alpha διεύρυνε κι άλλο την «ψαλίδα» από τον ανταγωνισμό, με το Mega

δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών με τάση υποχώρησης σε σχέση με την

Τετάρτη.

Σε γενικές γραμμές εκτός των Alpha, Star και ΣΚΑΪ, που «έκλεισαν» την

ημέρα με θετικό πρόσημο στη μεταβολή των μεριδίων τους, και της ΕΡ3, που

παρέμεινε ανεπηρέαστο, οι υπόλοιποι τηλεοπτικοί σταθμοί εμφάνισαν

απώλειες σε σχέση με τις επιδόσεις που κατάφεραν την προηγούμενη ημέρα.

