search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 19:19
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2025 18:52

Το ζενίθ και το ναδίρ της τηλεθέασης από Alpha και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την Πέμπτη (16/10)

17.10.2025 18:52
Tileorasi


Τα ρεκόρ γίνονται για να καταρρίπτονται. Αυτό συνέβη χθες σε μια
συνηθισμένη- προγραμματικά-ημέρα.

Ο Alpha με 15,9% κατάφερε νέο υψηλό από την αρχή της σεζόν ως τώρα και την ίδια στιγμή η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ κατάφερε νέο χαμηλό με το 0,6% που απέσπασε από την πίτα τηλεθέασης, το οποίο
είναι και ιστορικό χαμηλό, έπειτα από το 0,7% που είχε καταγράψει η Nielsen
στις 21 του περασμένου Νοεμβρίου.

Ο Alpha διεύρυνε κι άλλο την «ψαλίδα» από τον ανταγωνισμό, με το Mega
δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών με τάση υποχώρησης σε σχέση με την
Τετάρτη.

Σε γενικές γραμμές εκτός των Alpha, Star και ΣΚΑΪ, που «έκλεισαν» την
ημέρα με θετικό πρόσημο στη μεταβολή των μεριδίων τους, και της ΕΡ3, που
παρέμεινε ανεπηρέαστο, οι υπόλοιποι τηλεοπτικοί σταθμοί εμφάνισαν
απώλειες σε σχέση με τις επιδόσεις που κατάφεραν την προηγούμενη ημέρα.

Διαβάστε επίσης

Πρώτος σε τηλεθέαση o Alpha και την Τετάρτη (15/10)

MEGA και ΣΚΑΪ στήνουν σκληρή αναμέτρηση από σήμερα το βράδυ

MEGA: Η γενοκτονία και η «επόμενη μέρα» σε Ισραήλ- Γάζα στην πρεμιέρα (16/10) της εκπομπής «MEGA Stories» – Αποστολή στα σύνορα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
west-bank-334
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα 11χρονο αγόρι σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη

INNER-AGIOS_1 (1)
MEDIA

Άγιος ισχυρός, Γκοτσόπουλος θεός της τηλεθέασης και χθες (16/10)

afidnes-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Αφίδνες: Θετικός σε αλκοτέστ ο τραυματίας οδηγός που επέζησε της μοιραίας σύγκρουσης με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες

Tileorasi
MEDIA

Το ζενίθ και το ναδίρ της τηλεθέασης από Alpha και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την Πέμπτη (16/10)

pierrakakis-5434
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τετ α τετ Πιερρακάκη με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ στην Ουάσιγκτον – Τι συζήτησαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 19:17
west-bank-334
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα 11χρονο αγόρι σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη

INNER-AGIOS_1 (1)
MEDIA

Άγιος ισχυρός, Γκοτσόπουλος θεός της τηλεθέασης και χθες (16/10)

afidnes-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Αφίδνες: Θετικός σε αλκοτέστ ο τραυματίας οδηγός που επέζησε της μοιραίας σύγκρουσης με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες

1 / 3