16.10.2025 15:27

Πρώτος σε τηλεθέαση o Alpha και την Τετάρτη (15/10)

16.10.2025 15:27
tiletheasi_0502_1460-820_new
credit: pixabay

Αν και με μικρή υποχώρηση στη δυναμική του, ο Alpha διατηρήθηκε πρώτος στις προτιμήσεις των τηλεθεατών την Τετάρτη καταφέρνοντας «χατ-τρικ» ως τα μέσα της εβδομάδας.

Καθίζηση παρουσίασε και το μερίδιο του Mega, ήταν λίγο περισσότερη από αυτή του Alpha και έτσι η μεταξύ τους διαφορά συντηρήθηκε με τάση διεύρυνσης.

Στα ίδια με τα προχθεσινά επίπεδα κινήθηκε ο ΑΝΤ1, με μικρή μετατόπιση του δείκτη της Nielsen προς τα πάνω, ο ΣΚΑΪ είχε πτώση 1,1% από τη μία ημέρα στην άλλη, και πέρασε πίσω από το Star.

Η ΕΡΤ1 ανέκτησε το χαμένο έδαφος που είχε απολέσει την Τρίτη λόγω της απεργίας στα ΜΜΕ, παρέμεινε κάτω του 5% και ήταν μια θέση πίσω από το Open, το οποίο ξαναπέρασε στην περιοχή του 6%. Πιο πάνω από τα κρατικά ΕΡΤ3 και ΕΡΤ2ΣΠΟΡ ήταν η επίδοση του MAK TV.

