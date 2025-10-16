search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 11:49
16.10.2025 11:32

ANT1: Ακόμα δεν άρχισαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το ‘καναν το σατιρικό «θαύμα» τους – Έδωσαν ημερομηνία πρεμιέρας (video)

16.10.2025 11:32
radio_arvyla_new

«Κλείδωσε» η στιγμή που θα κάνει πρεμιέρα η εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα», νοηματοδοτώντας την έναρξη εργασιών της γνωστής παρέας με την τριπλή παρουσία στον ΑΝΤ1.

Όπως όλες οι δίαιτες η «Ράδιο Αρβύλα» θα αρχίσει Δευτέρα. Συγκεκριμένα την πρώτη Δευτέρα του Νοεμβρίου 3 του μήνα.

Για τα μαντάτα και τις διαθέσεις τους φρόντισαν να προειδοποιήσουν με σατιρικό κλιπάκι που «ανέβασαν» στο instagram.

Στο κλιπάκι- τίζερ πρωταγωνιστούν, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης, πολιτικοί στους οποίους έχει ιδιαίτερη… συμπάθεια η παρέα του «Ράδιο Αρβύλα».

