«Παγωτό» η Ράνια Τζίμα για «βόμβες» Καραμανλή και κυβέρνηση: «Δεν μπορώ να παρακολουθήσω το συλλογισμό τους»

Καρφί πέταξε η Ράνια Τζίμα αναφορικά με την ερμηνεία που δίνει η κυβέρνηση στις «βόμβες» του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, ότι η χώρα κινδυνεύει από μείζονα πολιτική κρίση που μπορεί να μετατραπεί σε εθνική.
Πηγές προσκείμενες στην κυβέρνηση ισχυρίστηκαν ότι ο Κώστας Καραμανλής «δείχνει» την αντιπολίτευση, με τη Ράνια Τζίμα να σχολιάζει δηκτικά: «Συγγνώμη, αλλά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να παρακολουθήσω τον συλλογισμό. Ο καθένας αναπτύσσει όποιον συλλογισμό θέλει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω καν».
