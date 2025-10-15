search
15.10.2025 21:07

«Παγωτό» η Ράνια Τζίμα για «βόμβες» Καραμανλή και κυβέρνηση: «Δεν μπορώ να παρακολουθήσω το συλλογισμό τους»

15.10.2025 21:07
tzima-new

Καρφί πέταξε η Ράνια Τζίμα αναφορικά με την ερμηνεία που δίνει η κυβέρνηση στις «βόμβες» του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, ότι η χώρα κινδυνεύει από μείζονα πολιτική κρίση που μπορεί να μετατραπεί σε εθνική.

Πηγές προσκείμενες στην κυβέρνηση ισχυρίστηκαν ότι ο Κώστας Καραμανλής «δείχνει» την αντιπολίτευση, με τη Ράνια Τζίμα να σχολιάζει δηκτικά: «Συγγνώμη, αλλά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να παρακολουθήσω τον συλλογισμό. Ο καθένας αναπτύσσει όποιον συλλογισμό θέλει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω καν».

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στο Κιλκίς: Πυροβόλησαν άνδρα έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους – Από τη Σιέρα Λεόνε ο νεκρός

pierrakakis 66- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι συναντήσεις του Πιερρακάκη στην Ουάσιγκτον

kerameos – giannoulis 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θα απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από την ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό: Κόντρα Γιαννούλη – Κεραμέως 

amyna evropi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη η ΕΕ για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030 – Τι περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης αμυντικής ετοιμότητας

israil omiroi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς επέστρεψε δύο ακόμη σορούς ομήρων – Απειλές Τραμπ για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

