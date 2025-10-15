Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Επανεκκίνηση χωρίς καύσιμα» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εξελίσσεται σε Βατερλώ πολλών επιπέδων και πλήγμα στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, αλλά και για το ότι πολλά θα κριθούν στη διαχείριση ακρίβειας και καθημερινότητας στην πορεία προς τις κάλπες, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Επιχείρηση ανάκαμψης χωρίς «γκάζι» – Η κυβέρνηση δεν μπορεί να ξεφύγει από τα μεγάλα προβλήματα – Διάχυτη η αίσθηση διαφθοράς και έλλειψης αποτελεσματικότητας – Εκνευρισμοί και προβληματισμός στο «γαλάζιο» στρατόπεδο

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ: Μαύρα μαντάτα – Όλο και χειρότερα τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών – Αρχίζει πάλι η πίεση για αλλαγή του εκλογικού νόμου

ΠΑΣΟΚ: Πανστρατιά στο ΠΑΣΟΚ με ορίζοντα το συνέδριο – Η σημασία των συναντήσεων Ανδρουλάκη με Παπανδρέου και Βενιζέλο – Λαλιώτης, Σκανδαλίδης, Σαλαγιάννης στην πρώτη γραμμή για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ – ΤΣΙΠΡΑΣ: Ο Τσίπρας προχωράει μόνος, ο Φάμελλος «παίζει άμυνα» – Μάχη με τις «κεντρόφυγες» δυνάμεις δίνει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – Σε αναμονή οι βουλευτές – Προσπάθεια να συντηρηθεί στη ζωή το αφήγημα για τις συνεργασίες – «Φρένο» από Νέα Αριστερά

ΚΚΕ: Νέες «αυταπάτες» βλέπει στο «κόμμα Τσίπρα» – Η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση και τις επιλογές της ευκαιρία για μεγαλύτερη «ριζοσπαστικοποίηση» εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Στα ευρω-Τάρταρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων – 30% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία – Μη διαχειρίσιμο το κόστος στέγασης, διατροφής και υπηρεσιών – Πρωτοφανείς στην Ευρώπη εργασιακές ρυθμίσεις

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: Γάζα ειρήνης ή… χάρτινη κατάπαυση; – Πώς ο Τραμπ «μαγείρεψε» τη συμφωνία, τι εμποδίζει την υλοποίηση – Η πραγματικότητα, ωστόσο, παραμένει σύνθετη και εύθραυστη

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Μείζον πρόβλημα ο αφοπλισμός της Χαμάς – Η διατήρηση των όπλων της αποτρέπει τις συνεισφορές στρατιωτών στη σχεδιαζόμενη ειρηνευτική μονάδα – Η εύθραυστη συμφωνία θα δοκιμαστεί σε βάθος χρόνου

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Οι Tomahawk καταλύτης για το Ουκρανικό – Ο Τραμπ πιέζει τον Πούτιν, αλλά προβάλλει και το «καρότο» της συμφωνίας New START – Το τάιμινγκ φαίνεται πρόσφορο για μια διπλωματική πρωτοβουλία

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία και οι προκλήσεις – Έκθεση σκάνδαλο με οδυνηρές συνέπειες για Ελλάδα και Κύπρο – Η συγγνώμη που εκφράστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή – Δεν αποτελεί λάθος ρουτίνας ό,τι κατεγράφη και καταγγέλθηκε από τον Γιάννη Μανιάτη

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Ευημερία εναντίον ΑΕΠ – Ο κατάλογος των πιο ευτυχισμένων χωρών είναι διαφορετικός από αυτόν των πλουσιότερων – Πολλές οι αντιφάσεις στα συστατικά του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος

ΑΡΘΡΟ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΑΚΑ: Οι συμμορίες λευκής υπεροχής στις φυλακές των ΗΠΑ – Μια ραγδαία εξαπλούμενη απειλή που επιφέρει αύξηση της εγκληματικότητας και της βίας – Η μεγαλύτερη επέκταση καταγράφηκε λόγω εξάπλωσης της μεθαμφεταμίνης – Η ιδεολογία τους είναι πιο ευέλικτη και λιγότερο δογματική συγκριτικά με εκείνη των νεοναζί – Οι διαδικασίες στρατολόγησης περιλαμβάνουν ακόμη και τα παιδιά των υφιστάμενων μελών

ΜΜΕ: Κομβική η τακτική Γ.Σ. της EBU για την «Eurovision 2026» – Νέα δεδομένα μετά την εκεχειρία και την ανταλλαγή ομήρων στη Γάζα – Παραμένει η πρόκληση για τον θεσμό και την EBU

ΙΣΤΟΡΙΑ: Πολιτική και Διοίκηση στο Βυζάντιο – Μέρος τρίτο: Εμφύλιοι και ανατροπές στον βυζαντινό θρόνο

