ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025
15.10.2025 18:01

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος καλεσμένος «Στο κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά

15.10.2025 18:01
Την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025, στις 22:00, στο ΕΡΤnews, ο Ευάγγελος Βενιζέλος έρχεται «Στο κέντρο» σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Γιώργο Κουβαρά.

Σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συγκυρία, ο Ευάγγελος Βενιζέλος μιλάει για το νέο διεθνές σκηνικό, την πορεία των εθνικών μας θεμάτων, τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της χώρας, καθώς και για τις μεγάλες προκλήσεις και τα διλήμματα για τα κόμματα και τους πολίτες.

