Ο Ευάγγελος Βενιζέλος καλεσμένος «Στο κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά

Την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025, στις 22:00, στο ΕΡΤnews, ο Ευάγγελος Βενιζέλος έρχεται «Στο κέντρο» σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Γιώργο Κουβαρά.

Σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συγκυρία, ο Ευάγγελος Βενιζέλος μιλάει για το νέο διεθνές σκηνικό, την πορεία των εθνικών μας θεμάτων, τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της χώρας, καθώς και για τις μεγάλες προκλήσεις και τα διλήμματα για τα κόμματα και τους πολίτες.

Διαβάστε επίσης:

Τέλος εποχής για το MTV – Κλείνει όλα τα μουσικά κανάλια ως το τέλος του 2025

Η UEFA, τα δικαιώματα και τα χρηματικά «πακέτα» των ιντερνετικών πλατφορμών – Η «επόμενη μέρα» για τον συνδρομητή

MEGA: Πρεμιέρα μία ημέρα μετά την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»