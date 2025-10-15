MEGA: Πρεμιέρα μία ημέρα μετά την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»

Με σκοπό να ενισχύσει την τέταρτη διάσταση της επικαιρότητας, τη σατιρική, ο Λάκης Λαζόπουλος ξαναστήνει το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για δεύτερη σεζόν στο Mega και κάνει πρεμιέρα στις 29 Οκτωβρίου στις 21.00 νταν.

Στο πλευρό του αγαπημένου δημιουργού, πάνω στη σκηνή, θα βρίσκονται και φέτος καλλιτέχνες στους οποίους εμπιστεύεται διαχρονικά τα κείμενά του και μαζί θα συνδιαμορφώνουν αυξητικά το ποσοστό της προστιθέμενης αξίας της εκπομπής.

Δίπλα στη δική του νοημοσύνη, προστίθεται για μια ακόμη σεζόν η τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας ένα ξεχωριστό μείγμα αληθοφάνειας και σάτιρας στον τηλεθεατή. Λάκης Λαζόπουλος και ΤΝ συνδημιουργούν 1.000 και ένα πρόσωπα της επικαιρότητας.

Παράλληλα, το «Τσαντίρι» θα συνεχίσει να δίνει βήμα σε πρόσωπα που αποτελούν, όπως λέει ο ίδιος, «κοινωνικές σημαδούρες» της εποχής: Aνθρώπους που βοηθούν, στηρίζουν και κομίζουν ελπίδα για το παρόν και το μέλλον.

Νέα για τις εξελίξεις και τη θεματολογία στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» θα δίνει με τον τρόπο του ο Λαζόπουλος από το TikTok και τα άλλα ΜΚΔ.

