15.10.2025 16:00

Τέλος εποχής για το MTV – Κλείνει όλα τα μουσικά κανάλια ως το τέλος του 2025

15.10.2025 16:00
mtv

Tα μουσικά κανάλια MTV θα σταματήσουν να εκπέμπουν σε όλη την Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2025. Σημάδι των καιρών που αλλάζουν, παρατηρεί το Euronews.

Πρόκειται για μια επιχειρηματική κίνηση  που αντανακλά μια πολιτισμική συγκυρία και σηματοδοτεί το τέλος της μουσικής ανακάλυψης, σε συλλογικό επίπεδο ,αντικατοπτρίζοντας  ταυτόχρονα την μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο «συναντούμε» και  καταναλώνουμε  μουσική στην ψηφιακή εποχή.

Η απόφαση της μητρικής εταιρείας του MTV, Paramount Global, να διατηρήσει μόνον το MTV HD, το οποίο παίζει ριάλιτι όπως το «Naked Dating UK» και το «Geordie Shore»,  νοηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για όσους πέρασαν τα παιδικά- εφηβικά χρόνια τους περιμένοντας να ανακαλύψουν το πιο πρόσφατο μουσικό βιντεοκλίπ, ανυπομονώντας να δουν τα charts με τις δισκογραφικές κυκλοφορίες και να απολαύσουν την ποπ κουλτούρα και τη μόδα που κόμισε το MTV.

Η Paramount  Global ανακοίνωσε ότι ύστερα  από 44 χρόνια συνεχούς μετάδοσης, ένας πολιτιστικός θεσμός θα κλείσει οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Θα κλείσουν πέντε αγαπημένα κανάλια: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live. Πρώτα θα κλείσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, σύμφωνα με το BBC,και στη συνέχεια στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Αυστραλία και τη Βραζιλία.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω επιθετικών μέτρων περικοπής δαπανών- υπολογίζονται σε μισό δισ. δολάρια παγκοσμίως- από την Paramount Global, καθώς συγχωνεύεται με την Skydance Media φέτος.

Οι κινήσεις αυτές, όπως σημειώνει το BBC, αντανακλούν την αλλαγή στις συνήθειες θέασης των βιντεοκλίπς, καθώς πλέον έχουν περισσότερες προβολές στο YouTube και τα social media, παρά στην τηλεόραση.

Η-σκληρή- πραγματικότητα είναι πως  τα κανάλια των σόσιαλ μίντια  και οι πλατφόρμες streaming αποτελούν  ισχυρούς αντιπάλους, τους οποίους  τα παραδοσιακά τηλεοπτικά κανάλια δεν μπορούν να ανταγωνιστούν,  παρά το γεγονός ότι προσφέρουν μια αίσθηση κοινότητας που διαρκεί εδώ και δεκαετίες. Όμως  έχει ήδη αρχίσει και  αντικαθίσταται από πιο εξατομικευμένους τρόπους απόλαυσης της μουσικής.

Το κλείσιμο θα βάλει τέλος σε μια κληρονομιά της ποπ κουλτούρας που ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 1981. Προφητικά, το πρώτο βίντεο που προβλήθηκε στο MTV ήταν το «Video Killed The Radio Star» των The Buggles.

Από εκεί και πέρα, ακολούθησαν εμβληματικές στιγμές της ποπ κουλτούρας: η πρεμιέρα του βίντεο «Thriller» του Μαικ Τζάκσον,  τον Δεκέμβριο του 1983, ο Ντέιβιντ Μπόουι  που υπερασπιζόταν τους μαύρους καλλιτέχνες στο MTV News, το πρωτοποριακό ριάλιτι σόου «The Real World» στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οι Nirvana που έφεραν το grunge στην  mainstream  μουσική σκηνή με τη συνεχή προβολή του βίντεο «Smells Like Teen Spirit», η διαμάχη μεταξύ Κόρτνεϊ ΛόβΜαντόνα.

Το MTV  το 1987 «προσγειώθηκε» στην Ευρώπη. Εκπομπές όπως το MTV Unplugged έγιναν θεσμοί, με τα κανάλια στο αποκορύφωμά τους να μετατρέπουν τα προωθητικά βίντεο σε καλλιτεχνικές προτάσεις, να λανσάρουν μουσικές καριέρες, να επιτρέπουν στις τάσεις της μόδας να ξεπερνούν τα σύνορα και να καθορίζουν την κουλτούρα της νεολαίας.

Τη δεκαετία του 2010, η παραδοσιακή μουσική τηλεόραση ξεπεράστηκε με την άνοδο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης  και την επικράτηση του on-demand  streaming από τις ιντερνετικές πλατφόρμες.

Η επωνυμία MTV θα συνεχίσει να υπάρχει μέσω ψηφιακών πλατφορμών και σημαντικών διοργανώσεων όπως τα VMA και τα EMA. Ωστόσο, την τελευταία μέρα του 2025, η μουσική τηλεόραση όπως την έχουν γνωρίσει κάποιες γενιές  θα πάψει να υπάρχει πια.

