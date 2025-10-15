Γάζα: «Αγκάθια» στην υλοποίηση του σχεδίου Τραμπ και απειλές για το «ξέσπασμα της κόλασης»

Μετ’ εμποδίων υλοποιείται το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, καθώς συνεχίζονται οι πιέσεις προς τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να παραδώσει όλους τους νεκρούς Ισραηλινούς ομήρους, με το Ισραήλ από την πλευρά του να απειλεί, με «ξέσπασμα κόλασης».

Ο αφοπλισμός της Χαμάς και η παράδοση όλων των νεκρών ομήρων αποδεικνύεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ότι αποτελούν τα δύο μεγάλα «αγκάθια» για την ομαλή εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ με απώτερο στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Από την άλλη, αποτελεί σίγουρα θετική εξέλιξη ότι τα τεχνικά κλιμάκια του Ισραήλ και της Χαμάς συνεχίζουν τις παρασκηνιακές τους επαφές στο Σαρμ Αλ-Σέιχ, με τους διαμεσολαβητές, κυρίως της Αιγύπτου και του Κατάρ, να ασκούν εκατέρωθεν πιέσεις ώστε να μην διακοπούν. Παράλληλα, οι πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, ότι ο κατάλογος των 15 Παλαιστινίων τεχνοκρατών που προορίζονται να αποτελέσουν την προσωρινή μη-παραταξιακή παλαιστινιακή κυβέρνηση της Γάζας έχει διαβιβαστεί ήδη στο Ισραήλ, αφού εξασφαλίστηκε η συναίνεση της Χαμάς, αποτελεί ένα πρόσθετο αισιόδοξο δεδομένο – παρά τη σιγή ασυρμάτου που τηρούν οι Ισραηλινοί.

Αφοπλισμός της Χαμάς

Ωστόσο, επειδή αξιωματούχοι της Χαμάς συνεχίζουν να δηλώνουν σε αραβικά μέσα ότι η παράδοση των όπλων δεν θα γίνει σε κανέναν άλλον φορέα, παρά μόνο στο μελλοντικό ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος και υπό τον όρο ότι τα μέλη της θα ενταχθούν στον μελλοντικό παλαιστινιακό εθνικό στρατό, χθες ο Πρόεδρος Τραμπ κάλεσε εκ νέου τη Χαμάς να συμμορφωθεί με τους όρους του σχεδίου, απειλώντας ότι «υπάρχουν και άλλοι τρόποι να επιβληθεί ο αφοπλισμός της οργάνωσης».

Αυτή η δήλωση έρχεται μετά τις συγκαταβατικές του δηλώσεις για την αποδοχή του ρόλου δυνάμεων της Χαμάς στην «φύλαξη» περιοχών της Γάζας μιλώντας ακόμα και για «επανεξοπλισμό» της.

Χθες ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CBS News έθεσε ξανά ζητήματα σχετικά με τον «αφοπλισμό της Χαμάς» για να προειδοποιήσει ξανά ότι σε αντίθετη περίπτωση «θα ξεσπάσει κόλαση».

Επί του πεδίου όμως, και μόλις λίγες ώρες μετά τη μερική απόσυρση των Ισραηλινών από τον θύλακα την περασμένη Παρασκευή (10/10), η Χαμάς στρατολόγησε 7.000 ενόπλους. Μάλιστα, η επίλεκτη ομάδα «Ράντα» ανακοίνωσε ότι «άρχισε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις» εκτελώντας ντόπιους Παλαιστίνιους πολιτοφύλακες που στηρίχθηκαν οικονομικά και στρατιωτικά από το Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας ότι «οι καταδότες των Ισραηλινών θα τιμωρηθούν σκληρά».

Στο αντίπαλο «στρατόπεδο» βέβαια βρίσκονται τουλάχιστον τέσσερις φατρίες (Popular Force, Doghmosh, Al-Majayda, Hellis) ορισμένες εκ των οποίων εμφανίζονται να στηρίζονται από το Ισραήλ. Θύμα των συγκρούσεων ήταν, μεταξύ άλλων, ο δημοσιογράφος Σαλέχ αλ Τζαφαράουι, ο οποίος, σύμφωνα με το Al Jazeera έπεσε νεκρός μέσα στη Γάζα από πυρά ομάδας υποστηριζόμενης προσκείμενης από το Ισραήλ.

Οι ομάδες δηλώνουν στην Washington Post ότι επωφελήθηκαν από την προσφορά όπλων από το ισραηλινό κράτος για την αντίσταση κατά της Χαμάς.

Σύμφωνα και με την WSJ που επικαλείται Ισραηλινό αξιωματούχο, το Ισραήλ, έχει παράσχει όπλα σε ορισμένες ομάδες κατά της Χαμάς και παρακολουθεί στενά τις μάχες για να δει πώς θα εξελιχθούν.

Παράδοση των νεκρών ομήρων

Παράλληλα, όσον αφορά την παράδοση των νεκρών Ισραηλινών ομήρων, από τους συνολικά 28 η Χαμάς παρέδωσε μέχρι στιγμής μόνο επτά. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα (13/10) παρέδωσε τέσσερις, ενώ χθες το βράδυ, μετά από ισραηλινές απειλές για αντίποινα, παραδόθηκαν τέσσερις σοροί, εκ των οποίων σήμερα το πρωί ταυτοποιήθηκαν μόνο οι τρεις, καθότι το τέταρτο πτώμα αποδείχθηκε πως ανήκε σε μέλος της Χαμάς.

Οι Ισραηλινοί ήδη απειλούν με αντίποινα, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι εφαρμόζει παρελκυστικές τακτικές προκειμένου να προλάβει να μονιμοποιήσει τον στρατιωτικό της έλεγχο επί του πεδίου. Ενώ Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία πιέζουν τη Χαμάς να παραδώσει όλους του νεκρούς ομήρους το συντομότερο, το Ισραήλ εν τέλει αρνήθηκε να ανοίξει σήμερα το φυλάκιο της Ράφα, εμποδίζοντας έτσι τη διέλευση 600 οχημάτων με ανθρωπιστική βοήθεια για τους αμάχους, με την «καθυστέρηση» στην επιστροφή σορών να λειτουργεί ουσιαστικά ως πρόσχημα για την «νέα φάση».

