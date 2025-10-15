Μάργκαρετ Θάτσερ: Η «Σιδηρά κυρία» είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, η μία με βουλευτή, σύμφωνα με βιβλίο

Ενα βιβλίο της Τίνα Γκοντουάν, το «The Incidental Feminist», αποκαλύπτει πως η Μάργκαρετ Θάτσερ παρά την εικόνα μιας σοβαρής οικογενειάρχισσα γυναίκας, διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις!

Η «Σιδηρά κυρία» όπως αποκαλούσαν στη Βρετανία την πρώην πρωθυπουργό, είχε περάσει το προφίλ μιας γυναίκας που δήλωνε ότι χωρίς τον σύζυγό της δεν θα είχε καταφέρει τίποτε, όμως το βιβλίο αποκαλύπτει πως στην πολιτική της πορεία είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, αλλά και φλερτ.

Μεταξύ άλλων αποκαλύπτει πως όχι μόνο διατηρούσε μια ιδιαίτερη φιλία με έναν στενό της σύμβουλο που της άγγιζε το γόνατο κατά τη διάρκεια δείπνων, αλλά είχε και δύο εξωσυζυγικές σχέσεις. Μία από αυτές φέρεται να ήταν με τον βουλευτή Χάμφρεϊ Άτκινς.

Ο Άτκινς υπηρέτησε ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας υπό τον Έντουαρντ Χιθ και κατόπιν ως υπουργός για τη Βόρεια Ιρλανδία μεταξύ 1979 και 1981. Ο Έιτκεν, ερωτηθείς για τον Άτκινς, σχολίασε: «Υπήρχαν βάσιμες φήμες για αυτό εκείνη την εποχή. Η καλή του εμφάνιση μπορεί να της άρεσε, αλλά το πολιτικό του μυαλό ήταν απελπιστικό».

Ένας άλλος πολιτικός είπε στη συγγραφέα: «Το αστείο για τον Άτκινς ήταν ότι για κάποιον που δεν ήταν πολύ καλός, προαγόταν συνεχώς. Γιατί άραγε συνέβαινε αυτό;».

Πηγές ανέφεραν επίσης στη συγγραφέα ότι ο Λόρδος Μπελ, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Θάτσερ, είχε μια «εξωσυζυγική φιλία» μαζί της και ότι «ένα από τα αγαπημένα της πράγματα» ήταν να της βάζει το χέρι στο γόνατο «και άλλα τέτοια» κατά τη διάρκεια δείπνων. Ο ίδιος ο Μπελ φέρεται να συζητούσε τα περιστατικά αυτά με τις πηγές της Γκοντουάν.

Ο Λόρδος Μουρ, ο οποίος έγραψε την εξουσιοδοτημένη βιογραφία της Θάτσερ, φάνηκε επιφυλακτικός. «Έχω ακούσει τη φήμη για τον Άτκινς στο παρελθόν, αλλά δεν έχω δει ποτέ στοιχεία που να την υποστηρίζουν», δήλωσε.

Το βιβλίο, ωστόσο, αποκαλύπτει και μια άλλη, εξίσου απροσδόκητη πτυχή: τη στενή φιλία του Ντένις Θάτσερ με το πρώην μοντέλο Μάντι Ράις-Ντέιβις, μία από τις κεντρικές φιγούρες του σκανδάλου Προφιούμο το 1963, με τον οποίο φέρεται να αντάλλασε ρομαντικές επιστολές.

«Πολλοί άνθρωποι με τους οποίους μίλησα είπαν ότι η Θάτσερ ήταν πολύ πιο σέξι από κοντά απ’ ό,τι φαινόταν» και πως όταν έμπαινε σε ένα δωμάτιο, υπήρχε σίγουρα μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα» ανέφερε η συγγραφέας του βιλβίου.

