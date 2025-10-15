search
Δολοφονία Τζον Κένεντι: Ο Πούτιν παρέδωσε στις ΗΠΑ έγγραφο 350 σελίδων για την υπόθεση – Ενδέχεται να περιέχει νέα στοιχεία

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τζον Κένεντι ίσως να περιλαμβάνει έγρραφο 350 σελίδων που παρέδωσε η Ρωσία στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για τις ρωσικές θέσεις για τη δολοφονία του Αμερικανού πρόεδρου τον Νοέμβριο του 1963, που άλλαξε τα πολιτικά δεδομένα της εποχής.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε στο X η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άννα Πολίνα Λούνα, τονίζοντας ότι θα συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τον Τζέφερσον Μόρλεϊ, δημοσιογράφο και συγγραφέα που έχει γράψει βιβλία για την ιστορία της CIA και τη δολοφονία του Κένεντι.

Η ανακοίνωση της Ρεπουμπλικανής βουλευτού

«Έλαβα ένα έντυπο αντίγραφο της έκθεσης για τη δολοφονία του JFK από τον Πρέσβη της Ρωσίας. Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων θα μεταβεί στο γραφείο μου το πρωί για να ξεκινήσει τη μετάφραση και την πλήρη εξέταση των εγγράφων.

Θα τα ανεβάσουμε το συντομότερο δυνατό.

Ευχαριστώ και πάλι όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένης της ρωσικής πρεσβείας, που έκανε δυνατή αυτή την εξέλιξη. Αυτό έχει τεράστια ιστορική σημασία».

Το Κογκρέσο είχε προσπαθήσει να αποκτήσει τα επίμαχα έγγραφα τη δεκαετία του ’90, αλλά η Μόσχα αρνήθηκε.

Τώρα ανοίγει ένα παράθυρο για πρόοδο στην έρευνα της δολοφονίας Κένεντι.

