Μέση Ανατολή: Σημάδια αποκλιμάκωσης, το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα της Ράφα για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σημάδια αποκλιμάκωσης της έντασης στην Γάζα καταγράφονται το πρωί της Τετάρτης, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει το πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, προκειμένου να εισέλθει στον θύλακα μεγάλος αριθμός φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με το πρακτορείο France24, το οποίο επικαλείται τον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΚΑΝ, η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την παράδοση τεσσάρων νεκρών ομήρων το βράδυ της Τρίτης. Το Ισραήλ είχε απειλήσει με αντίποινα τη Χαμάς, η οποία δήλωσε ότι αδυνατούσε να επιστρέψει τα πτώματα των Ισραηλινών ομήρων μέσα σε διάστημα 72 ωρών, καθώς πρέπει να τα αναζητήσει σε χαλάσματα της Γάζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το πέρασμα της Ράφα θα εισέλθουν στη Γάζα περίπου 600 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, προκειμένου να βοηθήσουν τους Παλαιστίνιους κατοίκους του θύλακα, οι οποίοι μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αντιμετώπιζαν συνθήκες λιμού.

Δυσκολίες για τους νεκρούς ομήρους

Υπενθυμίζεται ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ότι η ανάσυρση και ταυτοποίηση των σορών στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των εκτεταμένων καταστροφών. Μέχρι στιγμής, οκτώ σοροί έχουν παραδοθεί στο Ισραήλ, ενώ περισσότερες από 20 παραμένουν αγνοούμενες. Η διαδικασία ταυτοποίησης συνεχίζεται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τον οργανισμό να τονίζει ότι «η ασφάλεια των ομάδων ανάκτησης δεν είναι εξασφαλισμένη».

Από την πλευρά της, η Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι σκοπεύει να επαναπατρίσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων τεσσάρων νεκρών ομήρων σήμερα, αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας Times of Israel. Με την παράδοση αυτή, ο αριθμός των νεκρών ομήρων που θα έχει επαναπατριστεί θα φθάσει τους 12, ενώ θα απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας 16. Δυνάμει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς όφειλε να επαναπατρίσει 28 πτώματα εντός 72 ωρών από την έναρξη της εκεχειρίας.

Εν τω μεταξύ, τρία από τα τέσσερα πτώματα Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα που επέστρεψε η Χαμάς αργά το βράδυ της Τρίτης έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, μετά από ιατροδικαστική επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους. «Με απέραντη θλίψη και πόνο ανακοινώνουμε την επιστροφή της σορού του αγαπημένου μας Ουριέλ Μπαρούχ από τη Λωρίδα της Γάζας, μετά από δύο μακρά χρόνια προσευχής, ελπίδας και πίστης», δήλωσε η οικογένεια του 35χρονου κατοίκου της Ιερουσαλήμ, ο οποίος απήχθη στο φεστιβάλ Nova.

Αφοπλισμός της Χαμάς

Την ίδια στιγμή, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς: αφού τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η παλαιστινιακή οργάνωση μπορεί να διατηρήσει τα όπλα της για κάποιο διάστημα και να παίξει το ρόλο δύναμης ασφαλείας στη Γάζα, χθες ξεκαθάρισε ότι ο αφοπλισμός της είναι προαπαιτούμενο της συμφωνίας, λέγοντας ότι «αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς».

Παράλληλα, αναφορές από το πεδίο κάνουν λόγο για μεμονωμένα επεισόδια βίας και παρουσία δυνάμεων της Χαμάς σε περιοχές της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Η συνέχιση της εκεχειρίας εξαρτάται από τη συμμόρφωση της Χαμάς και τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι επόμενες 24 έως 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία, καθώς κάθε καθυστέρηση αυξάνει τον κίνδυνο διάλυσης της συμφωνίας και επανέναρξης των συγκρούσεων.

