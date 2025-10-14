Ο Τραμπ λέει ότι η δεύτερη φάση της εκεχειρίας «ξεκινά τώρα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρετίζει την απελευθέρωση των Ισραηλινών αιχμαλώτων στη Γάζα και ισχυρίζεται ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προχωρά στο επόμενο στάδιο προς έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου.

«ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΜΗΡΟΙ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΚΑΙ ΝΙΩΘΟΥΝ ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ. Ένα μεγάλο βάρος έχει αρθεί, αλλά η δουλειά ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡAΦΕΙ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ! Η Δεύτερη Φάση ξεκινά ΤΩΡΑ!!!»

Ωστόσο, η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι θα αρχίσει να παραδίδει τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων στις 22.00 απόψε τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), είπε στο πρακτορείο Reuters ένας αξιωματούχος που μετέχει στην επιχείρηση.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον μέχρι και αύριο, ενώ η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα θα περιοριστεί, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς ώστε να επιστρέψει τους νεκρούς ομήρους.

Οι διαπραγματεύσεις για τα κρίσιμα επόμενα στάδια της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός βρίσκονται σε εξέλιξη στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, δήλωσε στο CNN μια ισραηλινή πηγή.

Μια αντιπροσωπεία σε επίπεδο εργασίας παρέμεινε στην αιγυπτιακή πόλη-θέρετρο από τότε που ξεκίνησαν οι αρχικές διαπραγματεύσεις και παρέμεινε εκεί για συνεχείς συζητήσεις, ανέφερε η πηγή.

