search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 20:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 20:17

Ο Τραμπ λέει ότι η δεύτερη φάση της εκεχειρίας «ξεκινά τώρα»

14.10.2025 20:17
Trump

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρετίζει την απελευθέρωση των Ισραηλινών αιχμαλώτων στη Γάζα και ισχυρίζεται ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προχωρά στο επόμενο στάδιο προς έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου.

«ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΜΗΡΟΙ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΚΑΙ ΝΙΩΘΟΥΝ ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ. Ένα μεγάλο βάρος έχει αρθεί, αλλά η δουλειά ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡAΦΕΙ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ! Η Δεύτερη Φάση ξεκινά ΤΩΡΑ!!!»

Ωστόσο, η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι θα αρχίσει να παραδίδει τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων στις 22.00 απόψε τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), είπε στο πρακτορείο Reuters ένας αξιωματούχος που μετέχει στην επιχείρηση.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον μέχρι και αύριο, ενώ η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα θα περιοριστεί, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς ώστε να επιστρέψει τους νεκρούς ομήρους.

Οι διαπραγματεύσεις για τα κρίσιμα επόμενα στάδια της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός βρίσκονται σε εξέλιξη στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, δήλωσε στο CNN μια ισραηλινή πηγή.

Μια αντιπροσωπεία σε επίπεδο εργασίας παρέμεινε στην αιγυπτιακή πόλη-θέρετρο από τότε που ξεκίνησαν οι αρχικές διαπραγματεύσεις και παρέμεινε εκεί για συνεχείς συζητήσεις, ανέφερε η πηγή.

Διαβάστε επίσης:

Ο ανιψιός του Αραφάτ επιστρέφει στη Δυτική Όχθη με σχέδιο για τη μεταπολεμική Γάζα

Παρέμβαση από… Ζαχάροβα για τη φωτογραφία Τραμπ στο εξώφυλλο του Time – «Μόνο άρρωστοι άνθρωποι θα μπορούσαν να την έχουν επιλέξει»

«Πλακώθηκαν» on air Στεφανόπουλος και Βανς: Ο παρουσιαστής «έκοψε» τον αντιπρόεδρο όταν δεν απάντησε για υπόθεση δωροδοκίας

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδικάστηκε η Ελλάδα από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018

oukrania
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σε οκτώ περιφέρειες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων     

udine
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιταλία: Διαμαρτυρίες και συνθήματα κατά του Ισραήλ πριν την ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο Ούντινε (Video)

foinikounta new
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δώσε λεφτά αλλιώς θα πω τι κάνεις με τα παιδιά» – Ο εκβιασμός του 22χρονου στον 68χρονο – Τι λέει ο συνεργός του

035fb0c7818a2a30c96e0669f47c6682
ADVERTORIAL

«Αυτές οι Νύχτες έμειναν»: Η Nova στήριξε ως Μεγάλος Χορηγός το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 20:52
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδικάστηκε η Ελλάδα από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018

oukrania
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σε οκτώ περιφέρειες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων     

udine
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιταλία: Διαμαρτυρίες και συνθήματα κατά του Ισραήλ πριν την ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο Ούντινε (Video)

1 / 3