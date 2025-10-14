Παρέμβαση από… Ζαχάροβα για τη φωτογραφία Τραμπ στο εξώφυλλο του Time – «Μόνο άρρωστοι άνθρωποι θα μπορούσαν να την έχουν επιλέξει»

Το Κρεμλίνο επιτέθηκε στο περιοδικό Time για το εξώφυλλο που απεικονίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφότου ο Αμερικανός ηγέτης καταδίκασε την επιλογή της φωτογραφίας.

Ο Τραμπ κατακεραύνωσε το περιοδικό νωρίς την Τρίτη για τη φωτογραφία — η οποία συνόδευε ένα άρθρο στο εξώφυλλο που χαιρετούσε τη συμφωνία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή — χαρακτηρίζοντάς την «τη χειρότερη όλων των εποχών».

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από χαμηλή γωνία με τον Τραμπ να φωτίζεται από πίσω από έντονο ηλιακό φως, αφήνοντάς τον με «κάτι να αιωρείται πάνω από το κεφάλι μου που έμοιαζε με αιωρούμενο στέμμα, αλλά εξαιρετικά μικρό», σύμφωνα με τον Τραμπ.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, επέκρινε επίσης το εξώφυλλο, γράφοντας στο Telegram ότι η επιλογή της φωτογραφίας προκαλεί «έκπληξη», καθώς η Μόσχα συνεχίζει να προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ.

«Μόνο άρρωστοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν εμμονή με την κακία και το μίσος – ίσως ακόμη και φρικιά – θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει μια τέτοια φωτογραφία», έγραψε.

Ενώ οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον έχουν κάπως βγει από τον πάγο από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του, με τον Ρεπουμπλικάνο ηγέτη να προσκαλεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες στην Αλάσκα τον Αύγουστο, η άρνηση του Κρεμλίνου να τερματίσει την αιματηρή εισβολή του στην Ουκρανία έχει επιβαρύνει τη σχέση τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού, αφότου υπέγραψε συμφωνία στην Αίγυπτο τη Δευτέρα για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα μετά από δύο χρόνια αιματοχυσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε στη συνέχεια τον Τραμπ να βοηθήσει στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως ακριβώς είχε μεσολαβήσει για την ειρήνη στη Γάζα.

«Ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσει τα ίδια μέσα ακόμη περισσότερο για να πιέσει τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμό του», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Fox News την Κυριακή.

Διαβάστε επίσης:

Συγκρούσεις με τοπικές φατρίες και δημόσιες εκτελέσεις στη Γάζα – Η Χαμάς επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο

«Πλακώθηκαν» on air Στεφανόπουλος και Βανς: Ο παρουσιαστής «έκοψε» τον αντιπρόεδρο όταν δεν απάντησε για υπόθεση δωροδοκίας

Το Ισραήλ κλείνει το πέρασμα της Ράφα και περιορίζει την ανθρωπιστική βοήθεια – Υποστηρίζει πως η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία