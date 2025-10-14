search
14.10.2025 18:44

Παρέμβαση από… Ζαχάροβα για τη φωτογραφία Τραμπ στο εξώφυλλο του Time – «Μόνο άρρωστοι άνθρωποι θα μπορούσαν να την έχουν επιλέξει»

14.10.2025 18:44
zaharova 6540- new

Το Κρεμλίνο επιτέθηκε στο περιοδικό Time για το εξώφυλλο που απεικονίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφότου ο Αμερικανός ηγέτης καταδίκασε την επιλογή της φωτογραφίας.

Ο Τραμπ κατακεραύνωσε το περιοδικό νωρίς την Τρίτη για τη φωτογραφία — η οποία συνόδευε ένα άρθρο στο εξώφυλλο που χαιρετούσε τη συμφωνία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή — χαρακτηρίζοντάς την «τη χειρότερη όλων των εποχών».

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από χαμηλή γωνία με τον Τραμπ να φωτίζεται από πίσω από έντονο ηλιακό φως, αφήνοντάς τον με «κάτι να αιωρείται πάνω από το κεφάλι μου που έμοιαζε με αιωρούμενο στέμμα, αλλά εξαιρετικά μικρό», σύμφωνα με τον Τραμπ.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, επέκρινε επίσης το εξώφυλλο, γράφοντας στο Telegram ότι η επιλογή της φωτογραφίας προκαλεί «έκπληξη», καθώς η Μόσχα συνεχίζει να προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ.

«Μόνο άρρωστοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν εμμονή με την κακία και το μίσος – ίσως ακόμη και φρικιά – θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει μια τέτοια φωτογραφία», έγραψε.

Ενώ οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον έχουν κάπως βγει από τον πάγο από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του, με τον Ρεπουμπλικάνο ηγέτη να προσκαλεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες στην Αλάσκα τον Αύγουστο, η άρνηση του Κρεμλίνου να τερματίσει την αιματηρή εισβολή του στην Ουκρανία έχει επιβαρύνει τη σχέση τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού, αφότου υπέγραψε συμφωνία στην Αίγυπτο τη Δευτέρα για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα μετά από δύο χρόνια αιματοχυσίας. 

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε στη συνέχεια τον Τραμπ να βοηθήσει στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως ακριβώς είχε μεσολαβήσει για την ειρήνη στη Γάζα.

«Ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσει τα ίδια μέσα ακόμη περισσότερο για να πιέσει τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμό του», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Fox News την Κυριακή.

google_news_icon

koutsoumpas-ypeks-palaistinis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη μέχρι να πάψει η ισραηλινή κατοχή

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι η δεύτερη φάση της εκεχειρίας «ξεκινά τώρα»

14.10.25_EKO-PETRELAIO-THERMANSHS_1920x1080
BUSINESS

ΕΚΟ: Ξεκινά η διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών

tourhanov
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την υπηκοότητα από τον δήμαρχο Οδησσού – Χάνει το αξίωμα του

henry pendant
ΚΟΣΜΟΣ

Αγώνας δρόμου για το Βρετανικό Μουσείο να αποκτήσει μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η΄ πριν πωληθεί σε ιδιώτη

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

