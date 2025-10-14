Έξω φρενών με το εξώφυλλο του TIME ο Τραμπ: «Εξαφάνισαν τα μαλλιά μου»

Τον έντονο εκνευρισμό του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε το εξώφυλλο του Time, με το πρόσωπό του, χαρακτηρίζοντας τη φωτογραφία του ως τη «χειρότερη όλων των εποχών».

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι το περιοδικό έγραψε μια «σχετικά καλή ιστορία» για εκείνον, αλλά την «κατέστρεψε» επιλέγοντας μια «απαράδεκτη» φωτογραφία.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

Και ως «καταστροφή» θεώρησε την εμφάνιση των μαλλιών του στην φωτογραφία, αναφέροντας: «Εξαφάνισαν» τα μαλλιά μου και μετά είχαν κάτι να αιωρείται στην κορυφή του κεφαλιού μου που έμοιαζε με αιωρούμενο στέμμα, αλλά εξαιρετικά μικρό. Πραγματικά, περίεργο!».

Το εξώφυλλο του Time έχει τίτλο «Ο θρίαμβός του» και απεικονίζει τον Τραμπ από χαμηλή γωνία να κοιτάζει προς τα πάνω και με έντονο φως στο φόντο, δίνοντας μάλλον έμφαση στο… προγούλι του.

Το περιοδικό αναφέρεται στην πρώτη φάση της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων για «μια εμβληματική επιτυχία της δεύτερης θητείας του Τραμπ» και «σημαντική στρατηγική καμπή» για τη Μέση Ανατολή.

