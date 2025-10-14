search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 15:48
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 15:01

Έξω φρενών με το εξώφυλλο του TIME ο Τραμπ: «Εξαφάνισαν τα μαλλιά μου»

14.10.2025 15:01
trump-time

Τον έντονο εκνευρισμό του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε το εξώφυλλο του Time, με το πρόσωπό του, χαρακτηρίζοντας τη φωτογραφία του ως τη «χειρότερη όλων των εποχών».

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι το περιοδικό έγραψε μια «σχετικά καλή ιστορία» για εκείνον, αλλά την «κατέστρεψε» επιλέγοντας μια «απαράδεκτη» φωτογραφία.

Και ως «καταστροφή» θεώρησε την εμφάνιση των μαλλιών του στην φωτογραφία, αναφέροντας: «Εξαφάνισαν» τα μαλλιά μου και μετά είχαν κάτι να αιωρείται στην κορυφή του κεφαλιού μου που έμοιαζε με αιωρούμενο στέμμα, αλλά εξαιρετικά μικρό. Πραγματικά, περίεργο!».

Το εξώφυλλο του Time έχει τίτλο «Ο θρίαμβός του» και απεικονίζει τον Τραμπ από χαμηλή γωνία να κοιτάζει προς τα πάνω και με έντονο φως στο φόντο, δίνοντας μάλλον έμφαση στο… προγούλι του.

Το περιοδικό αναφέρεται στην πρώτη φάση της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων για «μια εμβληματική επιτυχία της δεύτερης θητείας του Τραμπ» και «σημαντική στρατηγική καμπή» για τη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης:

Harry Potter: «Αποκαλυπτήρια» για τον μάγο Άλμπους Ντάμπλντορ της σειράς του ΗΒΟ (video)

Bridgerton: Έρχεται στο Netflix η τέταρτη σεζόν (Trailer)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pisina_2508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 3χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο πισίνας  – Διασωληνωμένο, σε κρίσιμη κατάσταση, δίνει μάχη για τη ζωή του

foinikounta-5345
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα κενά στην εκδοχή του 22χρονου και η εμπλοκή τρίτου προσώπου πίσω από τη διπλή δολοφονία

doukas_1410-1920-1080_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Αθηναίων: Διεθνές συνέδριο για τον περιορισμό της ολιγαρχίας – Δούκας: «Η απάντηση βρίσκεται στην ενίσχυση της Δημοκρατίας» (photos)

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου να δεχθεί τη  συμφωνία – Μπορεί όμως να τον πιέσει να την τηρήσει;

ELLADA KYPROS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Συνεργασία Ελλάδος – Κύπρου για θέματα Ιατρικού Τουρισμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 15:47
pisina_2508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 3χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο πισίνας  – Διασωληνωμένο, σε κρίσιμη κατάσταση, δίνει μάχη για τη ζωή του

foinikounta-5345
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα κενά στην εκδοχή του 22χρονου και η εμπλοκή τρίτου προσώπου πίσω από τη διπλή δολοφονία

doukas_1410-1920-1080_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Αθηναίων: Διεθνές συνέδριο για τον περιορισμό της ολιγαρχίας – Δούκας: «Η απάντηση βρίσκεται στην ενίσχυση της Δημοκρατίας» (photos)

1 / 3