search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 12:50
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 10:33

Harry Potter: «Αποκαλυπτήρια» για τον μάγο Άλμπους Ντάμπλντορ της σειράς του ΗΒΟ (video)

14.10.2025 10:33
harry_potter_new

Ο Τζον Λίθγκοου είναι ο πρώτος Αμερικανός ηθοποιός που θα δώσει «πνοή» στην πατρική φιγούρα του μάγου Άλμπους Ντάμπλντορ και αγαπημένου διευθυντή της περίφημης σχολής μάγων, Χόγουαρτς, στην τηλεοπτική μεταφορά των ιστοριών του Χάρι Πότερ με πρώτη την περιπέτεια «Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος» η οποίααπό τις σελίδες του βιβλίου πέρασε στη μεγάλη οθόνη το 2001, σε σκηνοθεσία Κρίς Κολόμπους.

Στον κινηματογράφο μέχρι τώρα τον Ντάμπλντορ είχαν κάνει ο Ρίτσαρντ Χάρι και ο Μάικλ Γκάμπον, Ιρλανδοί αμφότεροι.

Η «μεταμόρφωση» του 79 ετών Λίθγκοου σε Ντάμπλντορ εντυπωσιακή. Απέκτησε για τις ανάγκες του ρόλου, μακριά πάλλευκα μαλλιά, πιασμένα αλογοουρά,  επιμήκη γενειάδα και έχει τα χαρακτηριστικά διορθωτικά  γυαλιά με τον λεπτεπίλεπτο μεταλλικό σκελετό.

Ήταν μεγάλη απόφαση, εξηγεί ο πολυβραβευμένος (Χρυσή Σφαίρα, TONY, EMMY) ηθοποιός, διότι αναλαμβάνει το ρόλο για τα επόμενα αρκετά χρόνια, δεδομένου ότι και τα επτά βιβλία της Τζέι Κέι Ρόουλινγκ θα γίνουν και τηλεοπτικές σειρές. «Δεν είμαι πιο νέος και πιθανόν να είναι ο τελευταίος μεγάλος ρόλος που θα παίξω», είπε σε συνέντευξη στο Variety. «Θα είμαι 87 όταν τελειώσουν τα γυρίσματα, αλλά είπα το “ναι”», σχολίασε με χιούμορ ο Λίθγκοου,

Στο καστ που θα ενσαρκώσει το προσωπικό του Χόγκουαρτς, δίπλα στον Λίθγκοου, προστίθεται η Λουίζ Μπρίλι («Sherlock») που θα υποδυθεί την Καθηγήτρια Πτήσης με Σκουπόξυλο και διαιτητή του Κουίντιτς, Μαντάμ Χουτς.

Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Max, το 2026 (άντε αρχές του 2027), σχεδόν 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου βιβλίου της δημοφιλούς σειράς και 15 χρόνια μετά την προβολή της τελευταίας ταινίας.

Η παραγωγή του HBO, θα διαρκέσει επτά σεζόν, ακολουθώντας  πιστά και τα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Με στόχο μια βαθύτερη και πιο λεπτομερή αφήγηση σε σχέση με τις κινηματογραφικές ταινίες, η σειρά φιλοδοξεί να επανασυστήσει τον κόσμο του Χάρι Πότερ σε μια νέα γενιά θεατών.

Διαβάστε επίσης:

Mega: «Πινελιές» από το δράμα Δημήτρη Λάλου – Μαριλίτας Λαμπροπούλου «Μια νύχτα μόνο» (video)

Bridgerton: Έρχεται στο Netflix η τέταρτη σεζόν (Trailer)

UEFA: Ανοίγει τη διαδικασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα 2027–2031 με μία καινοτομία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
esiea-new
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

niki_kerameus_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόλαση» στη Βουλή: Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για το 13ωρο – Η Κεραμέως ζητά ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο

4_EKO Road Safety
ΕΛΛΑΔΑ

«Οδηγώ Υπεύθυνα»: H EKO διοργάνωσε δύο Ημερίδες στη Κρήτη για τον περιορισμό των τροχαίων

bitcoin_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bitcoin: Το μεγάλο σορτάρισμα – Πώς χάθηκαν σε ένα βράδυ 19 δισ. $ με ένα tweet του Τραμπ και δύο «παίκτες» κέρδισαν 160 εκατομμύρια

taylor-swift-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να γράφει ιστορία – Κατέρριψε ρεκόρ στο Hot 100 του Billboard με το «The Life Of A Showgirl»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 12:45
esiea-new
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

niki_kerameus_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόλαση» στη Βουλή: Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για το 13ωρο – Η Κεραμέως ζητά ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο

4_EKO Road Safety
ΕΛΛΑΔΑ

«Οδηγώ Υπεύθυνα»: H EKO διοργάνωσε δύο Ημερίδες στη Κρήτη για τον περιορισμό των τροχαίων

1 / 3