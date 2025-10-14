Harry Potter: «Αποκαλυπτήρια» για τον μάγο Άλμπους Ντάμπλντορ της σειράς του ΗΒΟ (video)

Ο Τζον Λίθγκοου είναι ο πρώτος Αμερικανός ηθοποιός που θα δώσει «πνοή» στην πατρική φιγούρα του μάγου Άλμπους Ντάμπλντορ και αγαπημένου διευθυντή της περίφημης σχολής μάγων, Χόγουαρτς, στην τηλεοπτική μεταφορά των ιστοριών του Χάρι Πότερ με πρώτη την περιπέτεια «Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος» η οποίααπό τις σελίδες του βιβλίου πέρασε στη μεγάλη οθόνη το 2001, σε σκηνοθεσία Κρίς Κολόμπους.

Στον κινηματογράφο μέχρι τώρα τον Ντάμπλντορ είχαν κάνει ο Ρίτσαρντ Χάρι και ο Μάικλ Γκάμπον, Ιρλανδοί αμφότεροι.

Η «μεταμόρφωση» του 79 ετών Λίθγκοου σε Ντάμπλντορ εντυπωσιακή. Απέκτησε για τις ανάγκες του ρόλου, μακριά πάλλευκα μαλλιά, πιασμένα αλογοουρά, επιμήκη γενειάδα και έχει τα χαρακτηριστικά διορθωτικά γυαλιά με τον λεπτεπίλεπτο μεταλλικό σκελετό.

Ήταν μεγάλη απόφαση, εξηγεί ο πολυβραβευμένος (Χρυσή Σφαίρα, TONY, EMMY) ηθοποιός, διότι αναλαμβάνει το ρόλο για τα επόμενα αρκετά χρόνια, δεδομένου ότι και τα επτά βιβλία της Τζέι Κέι Ρόουλινγκ θα γίνουν και τηλεοπτικές σειρές. «Δεν είμαι πιο νέος και πιθανόν να είναι ο τελευταίος μεγάλος ρόλος που θα παίξω», είπε σε συνέντευξη στο Variety. «Θα είμαι 87 όταν τελειώσουν τα γυρίσματα, αλλά είπα το “ναι”», σχολίασε με χιούμορ ο Λίθγκοου,

Στο καστ που θα ενσαρκώσει το προσωπικό του Χόγκουαρτς, δίπλα στον Λίθγκοου, προστίθεται η Λουίζ Μπρίλι («Sherlock») που θα υποδυθεί την Καθηγήτρια Πτήσης με Σκουπόξυλο και διαιτητή του Κουίντιτς, Μαντάμ Χουτς.

Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Max, το 2026 (άντε αρχές του 2027), σχεδόν 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου βιβλίου της δημοφιλούς σειράς και 15 χρόνια μετά την προβολή της τελευταίας ταινίας.

Η παραγωγή του HBO, θα διαρκέσει επτά σεζόν, ακολουθώντας πιστά και τα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Με στόχο μια βαθύτερη και πιο λεπτομερή αφήγηση σε σχέση με τις κινηματογραφικές ταινίες, η σειρά φιλοδοξεί να επανασυστήσει τον κόσμο του Χάρι Πότερ σε μια νέα γενιά θεατών.

