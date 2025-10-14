Το Ισραήλ κλείνει το πέρασμα της Ράφα και περιορίζει την ανθρωπιστική βοήθεια – Υποστηρίζει πως η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία

Το Ισραήλ δεν θα ανοίξει ξανά το συνοριακό πέρασμα της Ράφα αύριο, όπως απαιτείται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Χαμάς για την αδυναμία της, όπως υποστηρίζει, να τηρήσει τη δέσμευσή της για επιστροφή των πτωμάτων όλων των νεκρών ομήρων που κρατά στη Γάζα, αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Το Ισραήλ θα περιορίσει επίσης τη ροή βοήθειας στη Λωρίδα στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Παλαιστινιακής οργάνωσης, σύμφωνα με ισραηλινές αναφορές.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά από εκτιμήσεις ισραηλινών αξιωματούχων άμυνας ότι η Χαμάς δεν έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να επιστρέψει τις υπόλοιπες σορούς των ομήρων.

Η Χαμάς έχει πει πως η ανάκτηση των πτωμάτων ορισμένων νεκρών ομήρων μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, καθώς δεν είναι γνωστά όλα τα σημεία ταφής εν μέσω των εκτεταμένων ερειπίων της Γάζας.

Χθες, η Παλαιστινιακή οργάνωση απελευθέρωσε 20 ζωντανούς ομήρους και μετέφερε τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων, με 24 σορούς να παραμένουν ακόμα στη Γάζα, προκαλώντας την αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο κατηγόρησε την Χαμάς ότι παραβιάζει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας. Την ίδια ώρα, ομάδες από την Αίγυπτο βρίσκονται μέσα στη Γάζα και συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού και ανάσυρσης των σορών.

Νωρίτερα, οι πρώτες σοροί Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα έφθασαν στον θύλακα αφού απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ, δήλωσαν σήμερα στο πρακτορείο Ρόιτερς οι τοπικές αρχές υγείας.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποτίθεται ότι θα παραδώσει απροσδιόριστο αριθμό σορών Παλαιστινίων. Το Ισραήλ εξακολουθεί να κρατά εκατοντάδες σορούς Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου 2023, μεταξύ των οποίων μαχητές που έλαβαν μέρος στην επίθεση και στις μάχες μετά.

Η επιστροφή των σορών από τη Γάζα μπορεί να χρειαστεί αρκετό καιρό

Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος προκειμένου να παραδοθούν τα λείψανα ομήρων και κρατουμένων που πέθαναν στη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, μια «μαζική πρόκληση» δεδομένων των δυσκολιών για τον εντοπισμό πτωμάτων στα ερείπια της Γάζας, δήλωσε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

«Η έρευνα για ανθρώπινα λείψανα συνιστά προφανώς μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση από την απελευθέρωση ζωντανών ανθρώπων. Πρόκειται για μια μαζική πρόκληση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ Κρίστιαν Κάρντον σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, προσθέτοντας ότι θα χρειαστούν ημέρες ή εβδομάδες.

«Νομίζω πως υπάρχει σαφώς κίνδυνος να χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος. Αυτό που λέμε στις πλευρές είναι πως θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητά τους», είπε σήμερα.

Η ΔΕΕΣ, που εδρεύει στη Γενεύη, δήλωσε ότι παρέχει άλλα 23 μέλη προσωπικού, σακούλες για πτώματα και οχήματα ψυγεία προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αποθανόντες θα τύχουν μεταχείρισης με σεβασμό και αξιοπρέπεια μέσα στη Γάζα, που έχει μετατραπεί σε σωρό ερειπίων λόγω του πολέμου.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να διασφαλίσουν πως η επιστροφή ανθρωπίνων λειψάνων θα γίνει υπό συνθήκες αξιοπρέπειας, και ότι θα διατηρηθούν η αξιοπρέπεια και η ανθρωπιά», πρόσθεσε η ΔΕΕΣ σε μια ανακοίνωση.

Ο Κάρντον αρνήθηκε να συζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πού είναι πιθανό να βρίσκονται οι όμηροι που έχουν πεθάνει, επικαλούμενος την ευαισθησία της εν εξελίξει επιχείρησης.

Εξήρε το γεγονός ότι η παράδοση των 20 ζωντανών ομήρων χθες έγινε διακριτικά, χωρίς να επαναληφθούν οι υπό τη διεύθυνση της Χαμάς τελετές απελευθέρωσης ομήρων που είχαν πραγματοποιηθεί σε προηγούμενες μεταφορές.

Η ΔΕΕΣ, ένας ουδέτερος ανθρωπιστικός ενδιάμεσος, έχει διευκολύνει τη μεταφορά 172 ομήρων και 3.472 Παλαιστίνιων κρατουμένων αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Διαβάστε επίσης:

Η επόμενη μέρα της συμφωνίας για τη Γάζα – Πρώην όμηροι της Χαμάς μιλούν για τις συνθήκες κράτησής τους

Ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου να δεχθεί τη συμφωνία – Μπορεί όμως να τον πιέσει να την τηρήσει;

Πέδρο Σάντσεθ για Γάζα: «Οι υπεύθυνοι της γενοκτονίας πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης» (video)