Ο ανιψιός του Αραφάτ επιστρέφει στη Δυτική Όχθη με σχέδιο για τη μεταπολεμική Γάζα

Ανιψιός του εκλιπόντος Παλαιστίνιου ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ επέστρεψε στη Δυτική Όχθη μετά από τέσσερα χρόνια αυτοεξορίας, σκιαγραφώντας έναν οδικό χάρτη για την εξασφάλιση ειρήνης στη Γάζα με τη Χαμάς να μετατρέπεται σε πολιτικό κόμμα και δηλώνοντας την ετοιμότητά του να βοηθήσει στη διακυβέρνηση.

Ο Νάσερ αλ-Κούντβα, ένας εξέχων επικριτής της νυν παλαιστινιακής ηγεσίας, προέτρεψε επίσης «για σοβαρή αντιμετώπιση της διαφθοράς σε αυτή τη χώρα». Είπε ότι το κίνημα Φάταχ του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς χρειάζεται βαθιά μεταρρύθμιση και πρέπει να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει τη βία των Εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

«Το πρώτο καθήκον… είναι να ανακτήσουμε την αυτοπεποίθηση του δρόμου – κάτι που χάσαμε – και πρέπει να είμαστε αρκετά γενναίοι και να πούμε ότι δεν την έχουμε πια, και χωρίς αυτήν, ειλικρινά, είναι άχρηστο», δήλωσε ο Κούντβα σε συνέντευξή της στο Reuters. Ο Κούντβα έφυγε από τη Δυτική Όχθη το 2021, αφού αποβλήθηκε από τη Φατάχ, το κίνημα που ίδρυσε ο θείος του, λόγω της απόφασής του να καταρτίσει δικό του ψηφοδέλτιο στις εκλογές, αψηφώντας τον Αμπάς, ο οποίος ακύρωσε την ψηφοφορία.Ο Αμπάς, 89 ετών, επανέφερε τον Κούντβα στη Φατάχ την περασμένη εβδομάδα, αφού πρόσφερε αμνηστία στα διαγραμμένα μέλη.

Η Παλαιστινιακή Αρχή πιέζει για έναν ρόλο στη Γάζα

Η επιστροφή του συμπίπτει με την ανανεωμένη πίεση που ασκείται στον Αμπάς να θεσπίσει τις καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή, καθώς αυτή πιέζει για έναν ρόλο στη Γάζα, τον οποίο έχασε από τη Χαμάς το 2007, παρά τις ισραηλινές αντιρρήσεις και την παραγκώνισή του στο σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας έχει τεθεί στο επίκεντρο, καθώς ο Τραμπ κήρυξε το τέλος του πολέμου. Η επόμενη φάση πρέπει να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις για τον αφοπλισμό της Χαμάς και τον τερματισμό της κυριαρχίας της στη Γάζα, από όπου εξαπέλυσε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ που πυροδότησαν τον πόλεμο. Αν και δεν έχει πολλές λεπτομέρειες, η πρόταση του Τραμπ προβλέπει μια διεθνώς εποπτευόμενη τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή που θα διοικεί τη Γάζα και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης που θα υποστηρίζει μια νέα παλαιστινιακή αστυνομία. Ανάλογα με την εξέλιξη των σχεδίων του Τραμπ, Παλαιστίνιοι αναλυτές λένε ότι ο Κούντβα θα μπορούσε να διαδραματίσει κάποιο ρόλο, επικαλούμενος τους δεσμούς του με τα αραβικά κράτη, τις επαφές του με τη Χαμάς, το γεγονός ότι είναι ανιψιός του Αραφάτ και την καταγωγή του από τη Γάζα: γεννήθηκε στο Χαν Γιουνίς. «Αν με χρειαστούν, δεν πρόκειται να διστάσω», είπε.

Προτρέπει για μετασχηματισμό της Χαμάς

Οι ιδέες του Κούντβα βασίζονται στη δέσμευση της Χαμάς να τερματίσει τόσο τον διοικητικό όσο και τον έλεγχο ασφαλείας στη Γάζα και να θέσει τα όπλα της υπό τον έλεγχο ενός νέου κυβερνητικού οργάνου. Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να μην διαδραματίσει κανέναν ρόλο στην κυβέρνηση, αλλά έχει απορρίψει τον αφοπλισμό.

Σε αντάλλαγμα, «θα πρέπει να τους ανοίξει η πόρτα για έναν πολιτικό μετασχηματισμό προς ένα πολιτικό κόμμα», δήλωσε ο Κούντβα. Είπε ότι τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε μια νέα αστυνομική δύναμη και ότι η τρέχουσα αστυνομία της Γάζας θα μπορούσε επίσης να ελεγχθεί και να χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει να δοθούν διαβεβαιώσεις στη Χαμάς. «Η Χαμάς πρέπει να καταλάβει ότι κανείς δεν την κυνηγάει, ότι σε ορισμένους από αυτούς τους υπαλλήλους θα δοθεί άλλη μια ευκαιρία, ότι δεν θα δολοφονηθούν, ότι θα τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή». Είπε ότι ένα παλαιστινιακό «συμβούλιο επιτρόπων» θα μπορούσε να διοικήσει τη Γάζα. Ενώ ο Αμπάς θα μπορούσε να διορίσει τον επικεφαλής του, διατηρώντας μια σύνδεση μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Γάζας, ο Κούντβα είπε ότι δεν υπονοεί την «επιστροφή της (παλαιστινιακής) αρχής ως έχει για να κυβερνά τη Γάζα». Είπε ότι η διεθνής εποπτεία θα ήταν «εντάξει», αλλά η Γάζα πρέπει να διοικείται από Παλαιστίνιους και πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγουν εκλογές, οι τελευταίες οποίες διεξήχθησαν το 2006.

Ο Κούντβα αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τη διαφθορά στην οποία αναφέρθηκε, αλλά είπε ότι ήταν «έκπληκτος» από το πώς είχε εξαπλωθεί. Η Παλαιστινιακή Αρχή θεωρείται ευρέως διεφθαρμένη μεταξύ των Παλαιστινίων, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις. Ο πολιτικός αναλυτής Χάνι αλ-Μάσρι δήλωσε ότι ο Κούντβα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στη Γάζα, αλλά οι παλαιστινιακές παρατάξεις πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν σε μια πορεία προς τα εμπρός. «Κανείς δεν μπορεί να διαδραματίσει μόνος του έναν επιτυχημένο ρόλο χωρίς συναίνεση», είπε. «Οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Η πιο σημαντική είναι το Ισραήλ, το οποίο δεν θέλει την επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα».

