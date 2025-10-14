search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 20:51
ΚΟΣΜΟΣ

14.10.2025 18:56

Μαδαγασκάρη: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι «ανέλαβε την εξουσία» και διέλυσε τη Γερουσία και το Συνταγματικό Δικαστήριο

14.10.2025 18:56
Η στρατιωτική μονάδα που είχε ταχθεί στο πλευρό του κινήματος κατά του προέδρου της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ρατζοελίνα, ανακοίνωσε σήμερα ότι «ανέλαβε την εξουσία», αμέσως μετά την ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση που καθαίρεσε τον αρχηγό του κράτους.

«Θα αναλάβουμε από σήμερα την εξουσία και διαλύουμε τη Γερουσία και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. Η Εθνοσυνέλευση θα συνεχίσει το έργο της» ανέφερε ο συνταγματάρχης Μικέλα Ραντριανιρίνα σε μια ομιλία του έξω από το προεδρικό μέγαρο, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κάλεσε τον συνταγματάρχη Ραντριανιρίνα να αναλάβει την προεδρία, μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα και του ζήτησε να οργανώσει εκλογές εντός των επόμενων 60 ημερών.

Λίγο νωρίτερα, ο Ρατζοελίνα, που βρίσκεται σε άγνωστη τοποθεσία, ανακοίνωσε ότι διαλύει την Εθνοσυνέλευση και κατήγγειλε ότι η παραπομπή του σε δίκη με το ερώτημα της καθαίρεσης «στερείτο νομιμότητας».

Σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RFI ο Ρατζοελίνα έφυγε από τη χώρα την Κυριακή, με γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος. Ο στρατός τού είχε αναθέσει την εξουσία για πρώτη φορά το 2009, έπειτα από μια λαϊκή εξέγερση.

«Θα συστήσουμε μια επιτροπή αποτελούμενη από αξιωματικούς του στρατού, της χωροφυλακής, της εθνικής αστυνομίας. Ίσως να υπάρχουν και πολίτες σύμβουλοι σε αυτήν. Αυτή η επιτροπή θα αναλάβει να συνεχίσει το έργο της προεδρίας. Ταυτόχρονα, μέσα σε μερικές ημέρες, θα συγκροτήσουμε πολιτική κυβέρνηση», είπε στην τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου ο συνταγματάρχης Ραντριανιρίνα, ο επικεφαλής της μονάδας Capsat.

Η μονάδα αυτή, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πραξικόπημα του 2009, ανέτρεψε την ισορροπία δυνάμεων το Σάββατο, όταν ενώθηκε με τους διαδηλωτές που είχαν ξεκινήσει το κίνημα διαμαρτυρίας στις 25 Σεπτεμβρίου. Οι αξιωματικοί της κάλεσαν τις δυνάμεις ασφαλείας «να αρνηθούν να πυροβολήσουν» τους διαδηλωτές και στη συνέχεια ενώθηκαν μαζί τους.

Η εν λόγω κινητοποίηση ήταν από τις μεγαλύτερες μετά το ξέσπασμα της συνεχιζόμενης κρίσης στη χώρα, την 25η Σεπτεμβρίου, όταν το «κίνημα Gen Z» κάλεσε τον κόσμο να βγει στον δρόμο και να διαμαρτυρηθεί για τις ασταμάτητες διακοπές υδροδότησης και ηλεκτροδότησης.

Μαδαγασκάρη: Υπέρ της καθαίρεσης του προέδρου 130 από τους 163 βουλευτές

Συνολικά 130 από τους 163 βουλευτές, δηλαδή πάνω από τα δύο τρίτα που απαιτούνται, ψήφισαν σήμερα υπέρ της καθαίρεσης του Αντρί Ρατζοελίνα. Κανονικά, η καθαίρεση θα έπρεπε να επικυρωθεί από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο όμως διαλύθηκε από τον στρατό.

Η Μαδαγασκάρη, ένα φτωχό νησί του Ινδικού Ωκεανού, έχει μακρά ιστορία λαϊκών εξεγέρσεων και στρατιωτικών κυβερνήσεων.

Ο πρόεδρος Ρατζοελίνα είπε σήμερα ότι έχει ξεκινήσει «πολλές επίσημες επισκέψεις σε φιλικές χώρες, μέλη του SADC», του Οργανισμού Συνεργασίας της Νότιας Αφρικής.

Στην πρωτεύουσα Ανταναναρίβο παραμένουν ακόμη συγκεντρωμένοι χιλιάδες διαδηλωτές. Πρόκειται κυρίως για νέους, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της συλλογικότητας GenZ, με τους οποίους στη συνέχεια ενώθηκαν εργαζόμενοι, μετά την απεργία που κήρυξαν πολλά συνδικάτα, αλλά και άνθρωποι κάθε ηλικίας.

Τουλάχιστον το 80% των 32 εκατομμυρίων κατοίκων της Μαδαγασκάρης ζει με λιγότερα από 2,80 ευρώ την ημέρα, είναι δηλαδή κάτω από το όριο της φτώχειας που ορίζει η Παγκόσμια Τράπεζα.

