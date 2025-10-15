ΠΑΣΟΚ: Οι συμβολισμοί με Παπανδρέου- Βενιζέλο και οι διεργασίες με Λαλιώτη, Σκανδαλίδη και Σαλαγιάννη

Οι αποφάσεις για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και οι σχετικές ανακοινώσεις πάνε εκ των πραγμάτων για το μέσο της εβδομάδας, προτεραιότητα ήταν το εργασιακό νομοσχέδιο, ενώ στη Χαριλάου Τρικούπη μελέτησαν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και βέβαια τα ποιοτικά στοιχεία που αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα.

Τα ποιοτικά στοιχεία για Τσίπρα που προκάλεσαν ανησυχία

Το γεγονός ότι ένα 15,8% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα μπορούσε να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα και ένα 6,3% ότι θα το ψήφιζε σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητο. Ενώ στην ηγετική ομάδα επικρατεί αισιοδοξία ότι δεν θα επηρεαστεί η δυναμική του κόμματος, στελέχη ανησυχούν ότι θα υπάρξει ένα ισχυρό μπραντεφέρ που ακόμα και αν δεν στερήσει την πρωτοκαθεδρία του ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση, δεν θα του επιτρέψει να ανεβάσει σημαντικά τα ποσοστά του.

Η σημασία των συναντήσεων Ανδρουλάκη με Παπανδρέου και Βενιζέλο

Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει κινήσεις προς τα μπροστά με ορίζοντα το συνέδριο του κόμματος, ενεργοποιώντας παράλληλα όλες τις δυνάμεις και τα σημαντικά πρόσωπα του κόμματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι συναντήσεις που είχε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνοδευόμενος από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και Τομεάρχη Εξωτερικών Δημήτρη Μάντζο με τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου και τον πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο. Οι δύο συναντήσεις έγιναν στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ ενόψει της προ ημερησίας συζήτησης στη Βουλή την Πέμπτη για την εξωτερική πολιτική, όπου θα τοποθετηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πέρα από Πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπήρξαν Υπουργοί Εξωτερικών με σημαντικό αποτύπωμα και εμπειρίες. Οι επισημάνσεις τους και η συζήτηση που είχε μαζί τους ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ενισχύσουν την ομιλία του στη Βουλή την Πέμπτη. Πέρα όμως από αυτό διατηρούνται ανοιχτοί και οι δίαυλοι στα κρίσιμα θέματα με τους δύο πρώην Προέδρους του ΠΑΣΟΚ με ό,τι συνεπάγεται και συμβολικά αυτό.

Λαλιώτης, Σκανδαλίδης, Σαλαγιάννης εγγυητές στον βηματισμό του ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο

Με αυτά τα δεδομένα στην πολιτική σκακιέρα και με ορίζοντα το συνέδριο ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επίσης συναντήσεις με τρία από τα πιο ιστορικά και κοινής αποδοχής στελέχη της παράταξης τον Κώστα Λαλιώτη, τον Κώστα Σκανδαλίδη και τον Νίκο Σαλαγιάννη. Μαζί τους συζήτησε για την στρατηγική του κόμματος αλλά και για τις μετρήσεις που αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα. Δεδομένη θεωρείται η αξιοποίηση του Κώστα Σκανδαλίδη στην Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που θα έχει ως στόχο να κρατήσει το κόμμα την πρωτοβουλία των κινήσεων στον χώρο.

Διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές τις κινήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη προκύπτει καθαρά το συμπέρασμα ότι προχωρά σε μια πανστρατιά όλων των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ, έμπειρων και νεότερων προκειμένου το κόμμα να φτάσει συσπειρωμένο στο συνέδριο και να δημιουργήσει γραμμές άμυνας τόσο απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και στην διεκδίκηση δυνάμεων από τον Αλέξη Τσίπρα.

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη μέχρι να πάψει η ισραηλινή κατοχή

Ανδρουλάκης: Το 13ωρο, η τελευταία πράξη ενός δράματος σε συνέχειες

Δούκας: H κυβέρνηση παίρνει το Γηροκομείο από τον Δήμο, δεν θέλουν να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος