ΠΑΣΟΚ: Την Δευτέρα ανακοινώνει ΚΟΕΣ και επιτροπή διεύρυνσης – Ο πιθανός ρόλος του Κώστα Σκανδαλίδη

Κλείδωσε για την Δευτέρα η ανακοίνωση της Γραμματείας της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου) του ΠΑΣΟΚ.

Πέρα από τη Γραμματεία το υπόλοιπο όργανο αποτελείται από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και του Πολιτικού Κέντρου. Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων θα ακολουθήσει η νέα στελέχωση του τομέα επικοινωνίας, η επιτροπή διακήρυξης και η επιτροπή διεύρυνσης.

Η επιτροπή διεύρυνσης που θα λειτουργήσει και ως ένα φρένο στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί ως παράταξη του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς, θα έχει ως αποστολή να βολιδοσκοπήσει πρόσωπα και κινήσεις για την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Αρκετά στελέχη του κόμματος υπογραμμίζουν ότι θα έπρεπε να έχει λειτουργήσει εδώ και καιρό, ωστόσο με τα νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό οι διεργασίες της θα επιταχυνθούν.

Ο επικεφαλής της δεν έχει κλειδώσει ακόμα, ωστόσο το πρόσωπο που με τα μέχρι τώρα δεδομένα έχει τις περισσότερες πιθανότητες είναι ο Κώστας Σκανδαλίδης. Ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ θεωρείται από όλους στη Χαριλάου Τρικούπη πρόσωπο κοινής αποδοχής τόσο στο κόμμα αλλά και στην ευρύτερη παράταξη.

Παράλληλα τρέχουν οι συνεντεύξεις τύπου για το πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ώστε να συνεχίσουν να επικοινωνούνται οι θέσεις που παρουσίασε στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι διοργανώνεται Συνέντευξη Τύπου στη Ρόδο με την Άννα Διαμαντοπούλου Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού, τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργο Νικητιάδη, τον Γραμματέα Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια και την Κατερίνα Γαβαλά αναπληρώτρια Γραμματέα του Τομέα Νησιωτικής Πολιτικής.

Τη Δευτέρα προγραμματίζεται αντίστοιχη συνέντευξη τύπου στην Καλαμάτα στην οποία θα συμμετέχουν ο Γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, η βουλευτής Λακωνίας Νάγια Γρηγοράκου, ο βουλευτής Αργολίδας Ανδρέας Πουλάς, ο Σταύρος Μπένος που έχει ισχυρό συμβολισμό ως το πρόσωπο που ανοικοδόμησε την Καλαμάτα μετά τον σεισμό και η Γραμματέας του Τομεά Τουρισμού Αριστέα Καζάκου.

Τα κλιμάκια του κόμματος θα συνεχίσουν να γυρνούν όλη την Ελλάδα με στόχο να ισχυροποιηθούν παράλληλα τα ποσοστά, στις μετρήσεις που λαμβάνουν στη Χαριλάου Τρικούπη βλέπουν θετικά στοιχεία που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κλείνει με δύο κερδισμένες μονάδες μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

