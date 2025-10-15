search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025
15.10.2025

Αμετακίνητος ο Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης και την Τρίτη (14/10)

credit: pixabay

Δεν άλλαξε κάτι στην κατάταξη των καναλιών, αν και η περασμένη ημέρα ήταν κατά μια έννοια περίεργη λόγω της 4ωρης στάσης εργασίας στα ΜΜΕ, στο πλαίσιο της ευρύτερης – 24ωρης – απεργιακής κινητοποίησης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, εξαιτίας της οποίας μεταβλήθηκαν τα προγράμματα των σταθμών, όχι όλων, με συνέπεια να επηρεαστούν οι επιδόσεις τους στην κούρσα τηλεθέασης.

H δυναμική του Alpha ήταν – σχεδόν – αναλλοίωτη από αυτή της Τρίτης. Το Mega περιόρισε τη διαφορά από τον πρωτοπόρο κερδίζοντας «πόντους», ο ΑΝΤ1 είχε περίπου την ίδια μεταβολή στο μερίδιό του, όπως επίσης και ο ΣΚΑΪ, την οποία πιστώνεται κατά κύριο λόγο η πρωινή ενημερωτική ζώνη του – ιδίως η εκπομπή «Αταίριαστοι» – και το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων.

Χωρίς το δυνατό χαρτί του, τις ενημερωτικές εκπομπές, το Open υποχώρησε σε δυναμικότητα κάτω του 4%, παρέμεινε όμως πάνω από την ΕΡΤ1, η δυναμική της οποίας χωρίς τις ψυχαγωγικές εκπομπές ήταν οριακά πάνω από το πρώτο χαμηλό που κατέγραψε η Nielsen την περασμένη Κυριακή (12/10).

