Μούσι, καλιμαύχι και πάθη «στο θεό» της τηλεθέασης την Τρίτη (14/10)

Πού να «ξεκολλήσουν» τα μάτια των περισσότερων από τον «Άγιο έρωτα» χθες. Την ώρα που ο Νικόλαος συναντάει την Ελευθερία στη Βόνιτσα, ο μικρός Κυριάκος εξαφανίστηκε από τη Στέρνα, ο Κυριάκος, ο μεγάλος, μετά την αποφυλάκισή του πέτυχε στο χωριό τον Παύλο Μαρκόπουλο και του έχωσε μια μπουνιά, «στέλνοντας» το επεισόδιο της σειράς ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης.

Φόρα δείχνει να παίρνει και η νέα πρόταση «Να μ’ αγαπάς» του Alpha – άλλα δράματα κι εκεί στη σημερινή εποχή –, η οποία ήταν η δεύτερη σε δημοφιλία μετάδοση της ημέρας διαμορφώνοντας μια «μασίφ» ζώνη από τις 20.00 έως τις 22.30 με κλιμάκωση στη συγκέντρωση των τηλεθεατών.

Στο τρίτο σκαλοπάτι ήταν το «Grand Hotel» και μια θέση πιο κάτω η «Γη της ελιάς».

Την πεντάδα συμπλήρωσε το «Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» (μέχρι να πει κάποιος τον τίτλο έχει τελειώσει το επεισόδιο) του Alpha κι αυτή η σειρά μυθοπλασίας που δείχνει ότι το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς τουλάχιστον τη συγκεκριμένη ημέρα έχει μια ζώνη από τις 20.00 έως τα μεσάνυχτα με ιδιαίτερη δυναμική.

Αν καλοπροσέξει κάποιος το Top 10 της Nielsen, το αποτύπωμα του Alpha στο prime time ήταν έντονο.

Τα τηλεπαιχνίδια «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και «Ο τροχός της τύχης» ξεχώρισαν στην τυπολογία τους, αλλά πλασαρίστηκαν λίγο πιο κάτω από τις θέσεις που συνήθως εμφανίζονται στις τηλεμετρήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Αμετακίνητος ο Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης και την Τρίτη (14/10)

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος καλεσμένος «Στο κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά